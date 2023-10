Mazón carga contra el 'procés a la valenciana' del Botànic y ofrece a la Comunitat como "barrera" frente a la amnistía

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha denunciado en el Senado, durante el debate sobre la amnistía celebrado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, lo que ha definido como el procés a la valenciana y que, en su opinión, ha desarrollado en los últimos años el gobierno del Botànic en la Comunitat Valenciana como antesala del que vivió Cataluña. Por ello, ha ofrecido a su región como "barrera contra la desigualdad", en defensa de la Constitución y "desde la diversidad y el consenso" frente a la negociación para la investidura de de Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes. El jefe del Consell también ha defendido el valenciano, la lengua propia "con una denominación milenaria y viva que tiene que ser reconocida" frente al catalán y ha afeado la alusión de su homólogo catalán, Pere Aragonès, al municipio alicantino de Guardamar del Segura para fijar los límites lingüísticos del catalán como "un insulto". Además, el barón popular ha criticado la desigualdad territorial y ha asegurado que la reforma del sistema de financiación, la ampliación del puerto de Valencia o el Corredor Mediterráneo son proyectos "para toda España".

El presidente valenciano ha iniciado su discurso alrededor de las 13.00 horas, en una sesión que ha iniciado Aragonés, aunque el líder catalán no se ha quedado a escuchar al resto de presidentes, extremo que ha sido criticado por Mazón. "No vengo a hablar de naciones que no existen, sino de soluciones y consenso para atajar problemas reales", ha dicho al recordar la firma del convenio para el trasvase Júcar-Vinalopó que beneficiará a 22.000 agricultores del sur de Alicante.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, saluda a Mazón, antes del debate. Daniel González / EFE

Sobre la convivencia de las dos lenguas, el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la denominación oficial de la propia es la de valenciano y ha defendido que ambas estén "en pie de igualdad", como recoge el Estatut. "No siempre ha sido así. En los últimos ocho años los gobiernos en la Comunitat Valenciana decidieron abandonar aquel acuerdo, se gobernó para unos pocos y se instaló un modelo de exclusión que limitó la libertad y fijó cánones. Todo esto es el procés a la valenciana", ha expuesto. En aquel escenario, según ha proseguido, "el interés público dejó el paso a la doctrina, al sectarismo de que existían valencianos buenos y malos. Y que estos solo podían redimirse si seguían explicaciones de cómo pensar, actuar o en qué idioma hablar o educarse", ha denunciado.

En este sentido, ha criticado que se "impuso" el 25% de las asignaturas en valenciano a los alumnos de las zonas de predominio lingüístico oficial castellano y que "se consideraba a estas zonas de segunda". En su opinión, esta concepción de la igualdad del tripartito de izquierdas al que desalojó de las urnas el pasado 28 de mayo era una "avanzadilla para esa ensoñación de los Països Catalans en la que solo ellos creen". Además, ha dicho que la alusión de Pere Aragonès a Guardamar del Segura como límite sur del idioma catalán "no es solo una ensoñación, sino un dislate y un insulto".

Mazón ha dicho no creer "en experimentos" y ha subrayado que la Comunitat Valenciana siempre defenderá "la igualdad por encima de cualquier tipo de discriminación, venga de donde venga" frente a los "separatismos". Según ha expuesto, su concepción del progreso "no no irá en detrimento de la igualdad, nuestra autonomía no va contra las otras", sino en favor del progreso económico y social para toda España. En este punto ha citado proyectos estratégicos de la Comunitat, como la ampliación del puerto de Valencia, la solución al "gravísimo déficit hídrico", el Corredor Mediterráneo o la reforma del sistema de financiación como oportunidades de progreso y mejora para el conjunto de España.

"Se amnistía la deslealtad"

El presidente valenciano ha dicho que Sánchez y el independentismo "tendrán su investidura, pero no sabemos qué gobierno tendrá España ni qué España tendrá ese gobierno". Eso sí, ha añadido que sí sabe "quién pagará la factura". Además, ha criticado que la negociación para la investidura se haya convertido en "la negación del diálogo". Según ha añadido, "la solución es la unidad, nunca la división". Del mismo modo, ha criticado que "se amnistía la deslealtad, y quien se sitúa en el equilibrio y la sensatez no tiene capacidad para influir en las decisiones".

Mazón también ha cargado contra la "visión aristocrática" que en su opinión se defiende "desde posiciones supuestamente progresistas". "Me niego a pensar que ya no se puede decir que no a lo que no puede ser. Todos los españoles valemos lo mismo y todos los votos valen lo mismo", ha proclamado.

También ha tenido palabras para el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de gobernar "desde el egoísmo": "El chantaje no acaba nunca si el chantajeado no se planta". Así, desde la "defensa de la Constitución", ha animado al Senado a "reaccionar ante un ataque inaudito al estado de las autonomías".

Finalmente, ha mostrado su "convicción" de que la Comunitat Valenciana, "desde la diversidad que también ofrecemos al proyecto común de España estará siempre al lado del consenso y será una barrera contra la desigualdad. Estaremos ahí y ganaremos todos", ha concluido.