Planes en Madrid este finde: del Amazonas al Mont Ventoux pasando por Pompeya

Fotografía. 'Amazonia' por Sebastiao Salgado

El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa aloja una importante exposición que sumerge al visitante en la selva del Amazonas, retratada en blanco y negro por Sebastiao Salgado, con esos contrastes tremendos que caracterízan sus fotografías. Son más de 200 obras en gran formato, a lo que hay que unir una serie de películas cortas -siete en total- que se proyectan en bucle en diversos puntos de la exposición, en pequeñas salas siempre repletas de atentos espectadores.

India de la tribu Yawanawá en el estado de Acre, en Brasil. Fotografía de 2016. © Sebastião SALGADO

La muestra llega a Madrid tras una gira que le ha llevado a París, Roma, Londres, Los Ángeles, Manchester, São Paulo, Río de Janeiro, Avignon, Zúrich y Milán, con 1,5 millones de visitantes.

Uno de los logros más llamativos de la exposición es el ambiente que se genera en la misma, basado fundamentalmente en la iluminación empleada. Cada fotografía está iluminada creando un rectángulo de luz que encaja perfectamente con las dimensiones de la obra, de modo que destacan de manera espectacular en una sala de grandes dimensiones que permanece casi en penumbra para potenciar esa sensación.

'Mont Roraima. Etat de Roraima. Bresil' (2018) © Sebastião SALGADO

A ello hay que sumar una banda sonora compuesta por Jean-Michel Jarre, a partir de sonidos registrados en la selva amazónica y almacenados en el Museo de Etnografía de Ginebra. De este modo la muestra adquiere un misterioso poder de atracción que anima a seguir recorriendo un espacio donde las poderosas fotos de Salgado surgen como bellos fogonazos.

Visitante atravesando el Amazonas de Sebastiao Salgado Adolfo Ortega

Algunos apartados de la exposición están dedicados a las comunidades humanas que pueblan el Amazonas, tribus que han permanecido en ocasiones prácticamente aisladas desde tiempo inmemorial, y otras que muestran una mayor integración con las costumbres occidentales, de las que se ofrecen datos y una colección de fotografías que les caracteriza como pueblos diferenciados. Estos núcleos o espacios cerrados se dispersan a lo largo del amplio espacio expositivo casi como refugios o cobijos, en tonos siena, donde encontrar el calor humano entre la inmensidad de los paisajes de pura naturaleza plasmados por Salgado.

Fotografías dedicadas a las tribus que pueblan el Amazonas, en la parte derecha Adolfo Ortega

La exposición Amazônia de Sebastião Salgado podrá verse entre el 13 de septiembre y el 14 de enero y es el fruto de siete años de trabajo del fotógrafo brasileño, premio Príncipe de Asturias de las Artes y premio de fotografía Rey de España en 1987. Comisariada y diseñada por Lélia Wanick Salgado, Amazônia es un proyecto organizado por La Fábrica y el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, con Zurich, como patrocinador principal y con Telefónica y Redeia como patrocinadores.

Flamenco. Primera semana de SUMA FLAMENCA

La gran muestra anual del mejor Flamenco se ha iniciado esta semana en Madrid y ofrecerá a los aficionados multitud de recitales y actuaciones con las mayores figuras de este arte. Tendrán lugar hasta el 5 de noviembre en escenarios como Teatros del Canal, Ateneo de Madrid, Teatro de la Abadía, centros culturales como el Pilar Miró o el Paco Rabal, y algunos más.

Uno de los planes flamencos de este fin de semana lo protagoniza Arcángel Santana de Yepes

El jueves 19 se espera un estreno absoluto a cargo de Arcángel, que titula Veneros del cante su propuesta. Con la libertad expresiva siempre en el horizonte de este cantaor natural de Alosno (Huelva), siempre echando una mirada atrás, hacia la tradición, para luego posarla en el futuro, se anuncia como un viaje donde podrá visualizarse el paisaje de donde proviene cada cante en sus voces y dejes.

El viernes 20 tendremos al gran cantaor sevillano José de la Tomasa en el Teatro de la Abadía, presentando su última creación, 50 años con mi cante, una ocasión única para disfrutar de su buen hacer en lugar tan especial como la Sala Juan de la Cruz. El mismo José resume sus sensaciones ante esta cita como sigue:

"En mi trayectoria siempre he tratado de ser un cantaor valiente, teniendo conocimientos de los cantes de mi familia y de grandes cantaores de la fuente vieja. Ahora me vienen a la memoria tantos compañeros ausentes, pero que dejaron su escuela. He cantado en medio mundo, pero ha sido Madrid mi escenario favorito por su afición cabal y cariñosa. El día 20 de octubre, cómo no, Madrid es mi cante en el Teatro de la Abadía, espacio pensado y creado por el gran José Luis Gómez, y espero estar a la altura con la afición de Madrid y con mi hijo Gabriel de la Tomasa".

Al día siguiente, sábado 21, tendremos la oportunidad de escuchar al guitarrista barcelonés Pedro Barragán, que presentará en el Centro Cultural Pilar Miró su espectáculo Zambra 1954. Con este programa se pretende recordar la figura de Perico del Lunar (Jerez de la Frontera 1894-Madrid 1964) no sólo como referente en el acompañamiento y en la dirección musical de un espectáculo de cante.

El guitarrista Pedro Barragán actúa este fin de semana en SUMA FLAMENCA Cedida

La figura de Pedro del Valle Pichardo, Perico del Lunar (Jerez de la Frontera 1894-Madrid 1964) está indisolublemente ligada a la configuración de los estilos del flamenco que conocemos hoy en día. Perico, dirigió la primera Antología de cante flamenco, escogiendo a los cantaores y asignándoles a cada uno de ellos los estilos a interpretar. La Antología..., que se publicará en Francia a finales de 1954 y en España dos años más tarde por la recién creada Hispavox, supondrá el paradigma absoluto de las grabaciones de flamenco.

Exposición inmersiva. 'Los últimos días de Pompeya'

MAD Madrid Artes Digitales, sigue afianzado como el centro de experiencias inmersivas más grande de España y dedica esta temporada su espacio a Los últimos días de Pompeya en la nave 16 de Matadero. Como en ocasiones anteriores, la exposición consta de varios apartados que configuran un recorrido ameno y divertido para todas las edades, espectaculares algunas de ellas, siempre en el terreno de la inmersión y la realidad virtual.

Sala inmersiva en la exposición 'Los últimos días de Pompeya' Cedida

Los pompeyanos tuvieron la mala fortuna de quedar convertidos en estatuas en un santiamén, aunque algo de temeridad a la hora de establecer la ciudad tan cerca del impresionante volcán Vesubio se les pueda achacar. De hecho, la exposición se inicia con reproducciones de aquellas figuras que quedaron detenidas para siempre y ahora sirven de testimonio elocuente de la situación vivida. Comparten espacio con una parte preliminar que ofrece información sobre el tipo de vida que se estilaba en ese valle antes de quedar sepultado por cenizas.

La sala inmersiva de 1.200 metros cuadrados ofrece una proyección de 360 grados que imagina el momento del descubrimiento de la villa. Mediante un viaje en el tiempo podemos observar la sofisticación de las casas de los nobles, antes de que el cataclismo se desatara y sentir cómo la nube de polvo y lava anega la ciudad completa. Es una experiencia realmente conseguida.

El volcán Vesubio a punto de arrasarnos en la sala Inmersiva de Matadero Adolfo Ortega

La novedad de esta exposición es que cuenta con una sala de Metaverso, de modo que, convertidos en avatares virtuales y con gafas de realidad virtual, podemos adentrarnos en una típica villa y caminar libremente -dentro de unos límites visibles cuando intentamos sobrepasarlos- a través de sus diferentes estancias, observando al resto de visitantes durante el paseo. Así accedemos, con paso comedido y de manera lúdica, a los jardines, el atrio, el claustro y los baños… pero no para hacer uso de ellos, ojo.

Sala de Realidad Virtual en la Nave 16 de Matadero Adolfo Ortega

Por último, la sala de Realidad virtual cuenta con 50 puestos, equipados con gafas de VR y auriculares, pero en esta ocasión la experiencia se disfruta sentado, porque el mareo estaría asegurado si intentáramos vivirlo de pie. En una cuádriga a toda velocidad se nos conduce a un típico circo romano, donde nos vemos inmersos en una lucha entre gladiadores, sin que se nos ponga en el brete de elegir entre la maza con pinchos o la espada con escudo, disyuntiva que siempre me ha inquietado. Mientras los brutos se pelean aparece alguna otra fiera con ganas de intervenir y no quiero desvelar la parte final pero resulta muy refrescante.

Hay que citar a la curadora de la exposición, Míriam Huescar y al guionista que es Nacho Ares, mientras que Antonio M. Poveda y Fco. José Navarro se ocuparon de la asesoría histórica.

Teatro. 'Surge Madrid' con tres propuestas creativas

La décima muestra de creación escénica de la Comunidad de Madrid se lleva desplegando por diferentes espacios de la capital y municipios de la región desde finales de septiembre. Es hora de hacer un hueco al teatro y las propuestas multidisciplinares que se enmarcan en Surge Madrid, en nuestros Planes para este fin de semana.

El espectáculo 'Sollertinsky' se estrena este fin de semana en Madrid Julio Provencio

En la Sala Cuarta Pared se presenta Sollertinsky, obra que toma como punto de partida un trío de Dimitri Shostakovich, que el compositor ruso dedicó a la memoria de su amigo Ivan Sollertinsky, tras su muerte en 1944. No es la única vez que este músico aparece en los planes de este fin de semana, por cierto. Sollertinsky fue un intelectual que en los años 30 y 40 del siglo XX apoyó y estudió en profundidad la música y la creación escénica que se hacía dentro y fuera de su país, Rusia.

La amistad y el diálogo entre ambos sirven en este proyecto de trampolín para abordar y traer al presente la relación problemática del artista con su tiempo. Para él, Sollertinsky fue un apoyo esencial en su carrera, al permitirle abrirse a nuevos públicos e influencias, venciendo el encerramiento al que de un modo u otro el artista se ve abocado en ocasiones. Dando un salto al presente y poniendo también el foco en la fuerza dinamizadora de la amistad, se ahonda en la relación de nuestro tiempo con sus artistas.

REPLIKA TEATRO ofrece Gala Literal, una pieza compuesta íntegramente con testimonios de Antonio Gala sobre el amor y cómo estos evolucionan a lo largo de su vida. Entre lo teatral y lo performativo, Ernesto Artillo lo lleva a escena evidenciando la actualidad de sus reflexiones.

Una imagen de escena de 'Latam' en el Teatro del Barrio Pablo Lorente

Por último, en Teatro del Barrio se podrá ver Latam el viernes 20. Se trata de una creación escénica que explora la relación digital, presencial, atávica y contemporánea de la comunidad de inmigrantes latinoamericanos que viven en España. Diversos creadores presentan una investigación que reflexiona sobre la Latinoamérica actual desde la perspectiva de una nueva comunidad que ha surgido a través de internet.

Danza. 'Mont Ventoux' del colectivo KOR'SIA

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, estrena en Madrid la nueva creación de la compañía de danza contemporánea KOR´SIA titulada Mont Ventoux, galardonada con el prestigioso premio Fedora 2022, del círculo europeo de filántropos de ópera y ballet, en la categoría de danza.

Un momento de 'Mont Ventoux' por el colectivo KOR'SIA en Condeduque Adolfo Ortega

La coreografía se inicia partiendo de un espacio separado del público por un cristal, lo que permite crear una atmósfera de vapores entre la que surgen los bailarines, relacionándose en un mundo aparentemente ancestral. Despejada la pantalla queda el escenario libre y allí se inicia un trasiego de individuos que apenas reparan unos en los otros, girando en torno a una estructura, escenificando un frenético desplazamiento con aires de urgencia que poco a poco va amansándose.

La obra atraviesa varias fases durante los setenta minutos que dura, todas resueltas con una estética seca pero atractiva -aunque con alguna sorpresa-, sustentadas por la música poderosa, percutiva y grave de Alejandro Da Rocha. En la fase final asistimos a un inquietante juego de reconocimiento individual lleno de extrañezas, a través de ese cristal que de nuevo se desplaza hacia delante, tras el que los personajes encuentran un doble que se mueve como si el reflejo de un espejo se tratara. Todo concluye en una coreografía conjunta, a contraluz y al unísono, de movimientos gráciles que poco a poco van conduciendo a un solo con el que se pone punto final a un excelente trabajo.

'Mont Ventoux' es uno de los planes de danza en Madrid para este finde Adolfo Ortega

El colectivo KOR’SIA manifiesta que "las artes del movimiento son las únicas representaciones que consiguen transmitir al mundo humano, todo lo creado por nuestras sociedades: tradición, sociedad, cultura..., de alguna manera que ninguna otra habilidad cognitiva logra".

Los integrantes de KOR'SIA saludando al público en Condeduque Adolfo Ortega

Aunque el título Mont Ventoux nos conduce a los aficionados al ciclismo a rememorar algunas gestas de ese heroico deporte en el Tour de Francia, el punto de partida de KOR’SIA es una obra que Petrarca escribió en 1336. Una carta que relata la ascensión a una montaña agitada por el viento. Un viento que aparece en esta coreografía apasionante y conjuntada que KOR’SIA presenta este fin de semana en Madrid. ¡No se lo pierdan!

Actualmente, Antonio de Rosa y Kattia Russo son los directores y coreógrafos del proyecto que, junto con el investigador y cofundador de Artes Escénicas Giuseppe Agostini y la catedrática de Artes Escénicas Arnés López-Río como asesora artística, son los principales artífices del el colectivo Kor'sia.

Clásica. Una pianista excelente, Yulianna Avdeeva

El próximo domingo, se inaugura la V temporada de Círculo de Cámara, con el concierto que ofrecerá Yulianna Avdeeva. La pianista moscovita ya dejó una impresión magnífica el año pasado, en su presentación en este exquisito ciclo que se desarrolla en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes.

La pianista rusa Yuliana Avdeeva ofrecerá un recital el domingo en el Círculo de Bellas Artes © C. Schneider

Yulianna comenzó su educación musical a los cinco años en la Escuela de Música Gnessin de Moscú para niños superdotados, donde estudió con Elena Ivanova. Tras una formación donde aparecen grandes nombres del piano y el magisterio, la consagración le llegó en 2010 cuando alcanzó el Concurso Chopin de Varsovia, quizás el más prestigioso del mundo, lo que marcó el inicio de su carrera profesional.

La temporada 2023/2024 de Yulianna Avdeeva está jalonada por magníficas colaboraciones con orquestas de renombre la Konzerthausorchester de Berlín, la Gewandhausorchester de Leipzig, la Filarmónica de Varsovia, la Sinfónica de Pittsburgh, la Sinfónica de Galicia con Jaime Martín o la Sinfónica de Barcelona.

El programa que presenta en esta ocasión incluye una combinación de obras de Bach y Shostakovich, quienes transitaron por la forma Preludio y Fuga, de la que escucharemos ejemplos compuestos por cada uno de ellos, además de la Suite Inglesa número 2 -que interpreta en el video anterior- y una Tocatta del compositor alemán. En el programa se incluye una obra compuesta por el polaco Władysław Szpilman (1911-2000), muy conocido por la película El Pianista, basada en sus memorias. Completará la tarde de domingo la Sonata número 8 de Prokofiev.