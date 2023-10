Diego Matamoros explica cómo conoció a su novia, Marta Riumbau: "No esperaba que viniera"

Diego Matamoros se ha sincerado como nunca antes y ha hablado sobre cómo es su relación con Marta Riumbau, su novia. El hijo de Kiko Matamoros no ha dudado en dar todo tipo de detalles en su videopódast, Te entiendo, bro sobre cómo conoció a la influencer

Ambos llevan juntos dos años y, aunque hayan tenido una pequeña crisis, nada parece poder separarles. Y es que, si bien ambos se quieren con locura, lo cierto es que en los últimos meses se había llegado a hablar de una posible ruptura. Es por ello que el joven ha hecho este video.

El hermano de Laura Matamoros se encuentra viviendo junto a su novia en una casa a las afueras de Madrid. Ha sido desde una de sus habitaciones desde donde ha contado con un brillo especial en sus ojos cómo fueron sus primeros días juntos. Como así ha explicado, se quedó sin palabras nada más verla y supo que tenía que hacer todo para estar a su lado.

"Nos conocimos porque coincidimos en un evento y me gustó. Por ello le escribí por Instagram", ha explicado entre risas junto a sus compañeros Noel Bayarri, Tote Fernández y Jay Mengeli. "Le dije que se viniera a un local, y de ahí nació una bonita relación".

Sin embargo, al principio no parecía tener muchas esperanzas. "No esperaba que viniera", ha asegurado en el vídeo recordando su primera cita en la que ambos estuvieron a solas. Y es que, como así ha explicado, ella estaba con unas amigas.

Además, ha explicado que, durante la primera cita, no llegaron a intimar. "Esto ha sido como un código samurai, hay que pasar ciertas cosas hasta que llegamos a esto", ha querido dejar claro el hijo del colaborador de Sálvame.

Pero no solo lo bueno. Diego es consiguiente de que en una pareja no solo hay momentos de alegría y ha querido hablar sobre los celos y los problemas que le han llevado a distanciarse de ella en varias ocasiones. Prueba de ello fue la ocasión en la que publicó una foto con Carla Barber al ver la buena relación de Marta con su ex, Michenlo, con el que suele coincidir por temas de trabajo.