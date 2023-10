Fabio y Violeta Mangriñán, sobre el problema de su hija: "No sabemos qué le pasa, pero es ver el uniforme por las mañanas y llora"

Cada paso de su vida como padres primerizos está siendo toda una experiencia para Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán. Tanto en las cosas buenas como las que no son tanto, la familia de influencers ha querido contar a todos sus seguidores cómo están siendo los primeros pasos de su hija. Prueba de ello han sido las últimas declaraciones del argentino para Outdoor .

Como así lo ha explicado en cantante en la cena de LOS40 Music Awards 2023, cada día es un sufrimiento a la hora de llevar a su hija al colegio. Y es que la pequeña rompe a llorar con solo ver el uniforme. Una situación que tiene muy preocupados a los padres. Ninguno de los dos sabe qué hacer para intentar mejor la situación de Gala, su pequeña.

"Hemos tratado de dejar a Galita en el cole, pero lloraba como si no hubiese un mañana. No sabemos qué le pasa, pero es ver el uniforme por las mañanas y llora. No quiere ir. Probablemente, hemos hecho mal no dejándola en el cole, pero es que no estamos acostumbrados a escucharla llorar así", explicaba hace unos días Violeta a través de sus redes sociales.

Un pensamiento del que ahora el que fuera finalista de Supervivientes se arrepiente. Tras haberlo reflexionado, el joven cree que "hicieron mal" al permitirle a su hija faltar a clase. Según ha contado, "aunque sea duro", su deber como padres es enseñar a su hija a "enfrentarse al mundo", especialmente ahora que está en el "primer escalón de la vida".

Es por ello que ambos han llegado a la concluisión de que no pueden seguir estando "tristes" y deben de ayudar a su hija a superar este bache juntos. "La llevamos, pero no se quiso quedar, y nos la llevamos a casa. Hicimos mal porque uno tiene que saber que aunque sea duro tiene que dejarla. En su primer escalón de la vida hay que decirle: 'enfrentate'. Cuesta. La dejamos hoy y fuimos a por ella, pero a ver si mañana consigue ir"