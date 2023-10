La tensión entre Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio en 'Socialité' al discrepar en su experiencia como padres

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio esperan ser padres de su segunda hija, pero parece que ambos discrepan en cuanto a su experiencia como padres primerizos con su hija Gala.

Y lo demostraron en una conexión con Socialité. La pareja era preguntada por su experiencia de ser padres, y desde el principio se mostró la tensión entre ambos con reproches el uno al otro.

Al comienzo de la intervención con el programa, los 'influencers' han hablado de los cambios en su relación con una sonrisa en la cara. : "Ahora no peleamos por cosas que antes sí, ahora peleamos por cosas nuevas", ha detallado Violeta.

Sin embargo, la tensión se desataba cuando Fabio destacaba que, para él, lo peor de ser padre primerizo era dormir mal. Su pareja ha desmentido entonces sus palabras: "Mentira, él duerme a pierna suelta".

A causa de la reacción del cantante, Violeta justificaba sus palabras: "A mí no me gusta ser 'bienqueda', yo soy una tía honesta. Si me preguntan, Fabio es un buen padre y tiene muchas cosas positivas, si no, yo no estaría con él ni él estaría conmigo. Pero la asingatura de levantarse por las noches está ahí".

Fabio no ha querido dejar las cosas así, y visiblemente molesto, ha explicado: "La niña llora, yo tengo el sueño profundo y la primera que se levanta es Violeta. Yo me levanto, pero ella está ya allí".

El cantante ha explicado que la noche anterior se había levantado él, pero Violeta ha matizado, todavía frente a la cámara de Socialité: "Es mentira, se levantó porque todavía no se había acostado. Estaba viendo la tele".

Aunque el programa de Telecinco intentaba cambiar de tema por la discusión de la pareja, ellos continuaron. "Nada, debería ser menos honesta y decir 'todo bien y todo genial"", se rendía, finalmente, la 'influencer'.