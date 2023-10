María Pombo, enfadada con un reportero por el "tono malicioso" de sus preguntas sobre su supuesta crisis con Pablo Castellano

María Pombo y Pablo Castellano han acudido juntos a los últimos eventos de influencers. No obstante, parece que no ha sido suficiente para acallar los rumores de "crisis", meses después de que Pombo destapara sus problemas matrimoniales sin querer.

En el pódcast de Nude Project, quiso dejar claro que su relación "no es perfecta". No obstante, en los Premios Forbes que se celebraron el otro día, no parecía muy contenta con las preguntas sobre su relación.

Fue el pódcast de Mtmad, Todas las salsas, el que destapó estos supuestos problemas y fueron los compañeros de Socialité los que preguntaron por ellos a la pareja el pasado martes.

Máxima tensión entre María Pombo y #Socialité12O 👉 https://t.co/Q1pc28gxrC



💥 La influencer se enfada con un reportero y no deja que su hermana hable con él https://t.co/xvOLNzHivF — SOCIALITÉ (@socialitet5) October 12, 2023

"Estamos en un momento muy bueno, felices, enamorados y fenomenal", declaró Pombo entre risas, visiblemente molesta, después de que le preguntaran si el motivo por el que Pablo nunca habla en la alfombra roja es porque están en crisis.

"No sé qué tipo de pregunta es esa", añade María, enfadada con el programa. Minutos más tarde interrumpió la entrevista de su hermana, Marta Pombo, con Sociliaté y dejó sin palabras al reportero, Javier de Hoyos.

María Pombo separa a su hermana Marta Pombo del micrófono de Socialité, parece que no le han sentado bien nuestras preguntas #Socialité12O pic.twitter.com/3PGrwiiXuV — SOCIALITÉ (@socialitet5) October 12, 2023

Este pasado jueves en el directo con María Patiño, de Hoyos ha asegurado que después habló con María en privado para preguntarle por el incidente y le aseguró que le había molestado el "tono malicioso" de sus preguntas.

La influencer se sintió atacada por el programa, que daba a entender que "su vida era mentira" y, por eso, consideró apropiado que no le hicieran el mismo tipo de cuestiones a su hermana mayor.

"María se dedica a hablar de su vida privada en redes sociales. Entonces, es normal que le preguntemos por cómo se encuentra, cuando hace dos días dijo que estaba en crisis con Pablo Castellanos", se ha defendido Javier de Hoyos.