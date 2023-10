Fani Carbajo y su novio cada vez más cerca de ser padres: "Estamos en ello"

Fani está más enamorada que nunca de su novio. Así lo ha demostrado la que fuera participante de La isla de las tentaciones en su más reciente entrevista junto a su pareja para Socialité. Los novios no han dudado en contarle al medio cómo va su relación y el importante paso que han decidido tomar.

Y es que, tras solo ocho meses juntos, ambos lo tienen claro, quieren ser padres. Por ello, han comenzado un tratamiento con el que Emilio, su hijo, podría tener un hermano dentro de no mucho tiempo. "Estamos en ello, ¿no lo habíamos dicho? Se me ha escapado", aseguró entre risas Fani.

Ni ella ni Fran Benito, su novio, pueden ocultar la sonrisa. Están muy felices y derrochan amor a su paso. Y es que, como así ha asegurado él, le encanta la "madurez" de la influencer. "Este país me tiene como una loca, es la primera vez que me dicen eso", se reía ella.

Como así ha querido remarcar, actualmente su relación se basa en "pura fidelidad, no ha habido rumores y ahora sí estoy enamorada". "Me ha hecho sentir cosas que no lo ha hecho Christofer en 10 años, no tengo que mantener sola la casa, estar todo el día 'haz esto o lo otro'", ha explicado lanzando una pulla a su anterior pareja.

Pero no solo eso, sino que Fani no duda en mandarle a su novio una indirecta muy directa: "Estoy esperando a que me dé el anillo". La madrileña sabe lo que quiere y va a por ello, por lo que está tranquila y feliz con su situación actual.