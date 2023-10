Fani Carbajo explica emocionada la conexión que ha sentido con su madre fallecida: "Yo sé que ella me está cuidando"

Fani Carbajo todavía se encuentra en shock con la experiencia sobrenatural que ha vivido. La exparticipante de La isla de las tentaciones no ha podido evitar llorar al contar a sus seguidores cómo ha sentido "una señal de su madre". A través de su cuenta de Tiktok, la influencer ha desvelado cómo ha sentido la presencia de su madre.

La muerte de su progenitora supuso un antes y un después en su vida. Según ha explicado en varis ocasiones, ella falleció en 2019 en "circunstancias dramáticas" y nunca ha querido hablar sobre el tema de manera pública. Por ello, que ahora cuente a sus seguidores esta anécdota paranormal ha sido toda una sorpresa: "Me he pegado ahora mismo una pechá a llorar".

Con los ojos rojos del llanto, la ex de Christofer Guzmán ha narrado cómo se sentía tras vivir el emotivo momento: "Me acaba de pasar algo que no sé cómo explicar. Es que es muy fuerte lo que me ha pasado. Es bonito, raro, extraño". La que fuera concursante de Supervivientes no tenía palabras para definirlo.

Después de hablar con su tía Maite para intentar relajarse, no dudó en sincerarse con sus fans: "Anoche hago un directo y empiezo a hacer preguntas de: 'sí yo tuviera una hija con Fran, ¿qué nombre le pondría? Me gustaría un nombre que no fuera español, un poco raro, diferente'. Alguien me dijo: 'Vicky'. Y yo pensé que era una casualidad, porque era el nombre de mi madre".

Un hecho que no pasó desapercibido. Y es que, como así lo ha explicado Fani, ella cree "en las energías, en el más allá y en los ángeles", por lo que todo puede tener para ella un significado especial más allá de lo terrenal. Esa habría sido la mecha que provocase la extraña visión que ha tenido.

"Ha aparecido una señora. Se ha puesto muy nerviosa al hablar conmigo y me ha dicho que ella conocía a mi madre, que vivió con ella y que compartieron la misma habitación cuando mi madre estuvo ingresada en el centro de desintoxicación. He visto las fotos", ha contado con la voz entrecortada a sus seguidores.

"Me ha dicho que mi madre era una mujer muy buena, muy guapa, muy fuerte, muy inteligente, que siempre hablaba de sus hijas. ¿Qué me está queriendo decir? No sé qué me está queriendo decir. Yo sé que ella está ahí, yo sé que ella me está cuidando y que me manda señales. Yo todos los días le pongo una vela, pero qué fuerte que en estos momentos ella haya aparecido así", ha confesado la influencer sin evitar romper llorar.