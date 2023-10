Pastora Soler, sobre las críticas a Aitana: "No ha hecho nada del otro mundo, se nos está yendo de las manos"

Pastora Soler ha defendido a su compañera Aitana, criticada en los últimos días por su manera de bailar en el comienzo de su gira Alpha Tour, y ha afirmado que "todo se ha magnificado" y que lo que ha hecho la catalana "llevan tiempo haciéndolo artistas como Karol G o Anitta y son referentes para los niños".

"Aitana no hace música para niños, que haya calado en ese público es otra cosa, pero todo se ha sacado de contexto. No creo que Aitana haya hecho nada del otro mundo. Se nos está yendo de las manos", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, en la que ha precisado que la música latina está "sexualizada"

Pastora Soler, que ha recordado que ella es madre de dos niñas pequeñas, ha señalado que su hija mayor consume el tipo de música que realiza Aitana y ha confesado que tiene "mucha lucha" con su hija por lo que escucha.

"Es lo que les ha tocado vivir. Tenemos que intentar hacernos amigos de esa situación e intentar educar a nuestros hijos en algo que es inevitable que no les llegue", ha afirmado.

Por su parte, Aitana, en una entrevista con 20minutos previa al comienzo de su gira, reconocía que su nuevo álbum era diferente a los anteriores, pero aseguraba que quería mantener fiel a su público más joven.

"No quiero ni romper con nada. Tampoco supone volver a empezar. La gente me dice que quiero buscar un público más maduro y dejar atrás el infantil. No es así, porque ¿sabes lo difícil que es que un niño sea tu fan o que te preste atención? Para mí es muy fuerte tener un público que sean niños. Pero también invito a la gente a que venga a mis conciertos y vea que tengo otro tipo de públicos", afirmó, antes de calificar a su público como "familiar".

"Yo no hago música para cambiar de público, hago música para sentirme yo misma. Y cada año me siento de una manera distinta, tanto a nivel artístico como profesional", sentenciaba.