Diego Matamoros desmiente la ruptura con Marta Riumbau de la que se habló tras su 'post': "No voy a exponer mi vida como antes"

Diego Matamoros y Marta Riumbau parecen estar en un gran momento de su relación, a pesar de los rumores de ruptura por infidelidad de ella. Pero el hijo de Kiko Matamoros se ha encargado de aclarar todas estas habladurías, que comenzaron a surgir a raíz de un post que él mismo publicó, y se ha mostrado cansado de tener que pronunciarse siempre sobre lo que se dice sobre su vida.

Tras un tiempo sin aparecer juntos en sus respectivas redes sociales, el televisivo compartió un texto en Instagram en el que reflexionaba sobre la verdad y sobre la infidelidad, planteando un debate sobre si "una persona infiel cambia".

Rápidamente, los seguidores tanto de él como de ella interpretaron esto como una experiencia personal que dejaba entrever que la influencer le había sido infiel. Pero nada más lejos de la realidad.

Diego Matamoros se vio obligado a pronunciarse en unos stories tras recibir decenas de mensajes sobre este asunto. "(Era) un post donde os hacía partícipes de un debate. Parece que si mañana hablo de la gordofobia, a lo mejor es que acuso o me acuso a mí de ser gordofóbico", reflexionó.

"Se ha llegado al punto de decir que la he dejado de seguir, que he borrado fotos, que Marta es infiel… Pues os quiero dejar claro que todo está 100% claro y no ha pasado", confirmó.

Además, también se habló de que se había ido a vivir a su piso de soltero, pero él aclaró que esa vivienda la sigue teniendo y va frecuentemente con sus perros, a los cuales ha llevado recientemente porque en su casa están de reformas.

"No quería comentar nada en redes, no me apetecía comentar mensajes y a Marta le pasa lo mismo, no le apetece contestar, porque si cada día contesto a lo que cada persona quiere, me convierto en un esclavo de la desinformación", se quejó en Instagram. "Esto ha llegado a un punto en el que tengo que coger, hacer unas stories e incluso plantearme quitar un post de mi perfil por lo que la gente piensa o dice".

"Quiero dejar claro que, evidentemente, todas las parejas tienen altibajos. Hay unas semanas que te llevas peor, otras que te llevas mejor, otras que discutes y otras en las que estás genial", continuó Diego Matamoros. "Pero ahora lo que pasa es que si un día no subo una foto con Marta (ya hay rumores). Mi perfil no es Marta y yo, ni el suyo lo es".

"Dije que no iba a exponer mi vida como antes, no me apetece exponeros si voy al baño, si como o si me beso con mi novia. Eso ya lo he pasado y no lo quiero, quiero una relación sana y una persona con la que tener confianza", añadió. "Estamos en redes para compartir nuestro día a día, pero no para combatir la desinformación absolutamente todos los días, porque uno se cansa".