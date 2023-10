Moreno garantiza la ampliación del Bellas Artes de Sevilla sin descartar ningún espacio, como Monsalves o la biblioteca de Alfonso XII

La muy esperada ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla, de la que se lleva hablando décadas en la ciudad, será sí o sí una realidad, pero con dos grandes incógnitas sobre la mesa: dónde y cuándo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde hispalense, José Luis Sanz, han abordado este asunto en una reunión mantenida este miércoles en el Ayuntamiento, donde el líder del Ejecutivo andaluz ha garantizado que se llevará a cabo con seguridad una "ampliación potente" de este espacio.

En cuanto a las posibles ubicaciones para llevar a cabo esta obra, Moreno ha asegurado que hay "muchas opciones" sobre la mesa y que "todas son viables", entre ellas, el Palacio de Monsalves, que siempre ha encabezado las quinielas para la ampliación, así como la antigua Biblioteca de la calle Alfonso XII. "La Junta tiene responsabilidad de gestión y financiación del museo de Bellas Artes, pero hay que mirar esas opciones y presupuestarlas", ha señalado el presidente, que no ha querido concretar más hasta no analizar la viabilidad de cada una de las alternativas. Lo que sí ha asegurado Moreno es que la Junta no "hará nada a espaldas del Ayuntamiento" y sin que este "esté de acuerdo".

Por su parte, el alcalde ha insistido en la necesidad de llevar a cabo la ampliación de la pinacoteca porque "Sevilla tiene que contar con un gran espacio museístico" que se convierta en un "gran proyecto cultural".

Tampoco Sanz ha querido entrar en posibles ubicaciones, si bien recientemente manifestó que la elección del Palacio de Monsalves sería un "parche" que "no tiene recorrido". Cabe recordar que el alcalde planteó durante su campaña electoral antes de los comicios municipales de mayo la posibilidad de trasladar el Museo de Bellas Artes al Rectorado de la Universidad de Sevilla, una propuesta que rechazó la propia institución académica y el consejero de Cultura, Arturo Bernal, que apostó por utilizar para la ampliación inmuebles propiedad de la Junta.