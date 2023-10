El decreto de la Junta que permitirá a Sanz frenar los apartamentos turísticos en Sevilla estará listo antes de que acabe el año

El veto a los apartamentos turísticos en la ciudad de Sevilla está cada vez más cerca. Y es que el decreto autonómico que está preparando la Junta de Andalucía, y que dará competencias a los ayuntamientos para regular esta materia, se aprobará antes de que termine el año.

Así lo han anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tras una reunión mantenida este miércoles en el Consistorio hispalense, donde han abordado, entre otras muchas cuestiones, la de la proliferación de las viviendas con fines turísticos en la capital, especialmente en el centro y en Triana.

La norma verá la luz de forma "inminente", ha asegurado el regidor hispalense, que siempre ha defendido que en el casco histórico de la ciudad "no cabe ni un apartamento turístico más", pero que, al no ser esta una competencia municipal, alegaba que debía esperar al decreto andaluz para frenar la concesión de licencias.

Ese momento está a punto de llegar, toda vez que la norma está solo pendiente de la emisión del preceptivo informe del Consejo Económico y Social, por lo que su aprobación definitiva se espera para noviembre o diciembre, ha concretado Moreno. El decreto está "consensuado" con el sector y con los consistorios, que tendrán la capacidad de regular estas viviendas "en función de su singularidad", ha recordado el presidente, quien asegura que "había que poner orden en un sector que, en ciudades como Sevilla, ha crecido de forma exponencial".

En este mismo ámbito, el alcalde se ha pronunciado sobre la posible implantación de una tasa turística, una figura fiscal que sí reclamó su antecesor, el socialista Antonio Muñoz. Sanz ha sido contundente al respecto: "Soy partidario, siempre que lo pida el sector, no como una imposición, pero si no lo piden, no veo necesidad ninguna de abrir el debate".