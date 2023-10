Sanz confía en los Grammy para impulsar el vuelo entre Sevilla y EEUU y las agencias de viaje apuestan por la conexión con Miami

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, considera que la capital andaluza tiene una "oportunidad importantísima por delante" con la gala de los Grammy, que se celebrará en la ciudad el próximo 16 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos, una cita que "nos va a venir muy bien para seguir trabajando en la conexión directa con Estados Unidos".

Esta conexión "va a seguir siendo una reivindicación de este Ayuntamiento", ha abundado el primer edil, que argumenta que hay 500.000 estadounidenses que visitan cada año Andalucía. De ellos, "sólo 17.000 o 20.000 americanos pueden disfrutar de una conexión directa con Málaga", pero "hay todavía 480.000 estadounidenses que están huérfanos de esa conexión".

En palabras de Sanz, esto "no es sólo un interés que tenga Sevilla sino que, me consta, lo tienen ya las autoridades americanas y muchas compañías aéreas americanas que lo están estudiando", ha asegurado al tiempo que ha añadido que con estos datos, la gala de los Grammy suponen "una oportunidad importantísima". Cabe recordar que por primera vez en la historia salen de Estados Unidos, y también es la primera que Sevilla, "va a ser la capital de la música durante una semana y media", ha añadido el primer edil.

Desde la Junta también se han posicionado sobre la importancia de la conexión directa con EE.UU. Así, el consejero andaluz de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha expresado en los últimos meses su deseo de que las negociaciones para conseguir que el aeropuerto cuente con un vuelo directo concretamente con Nueva York "den fruto lo antes posible", porque la capital andaluza "merece un vuelo todo el año" con dicha ciudad.

Así, la Junta ha asegurado que "estamos trabajando para eso" y defiende que "Sevilla está haciendo un gran trabajo" para lograr ese objetivo, con el aeropuerto hispalense "casi tocando" en este 2023 los datos del "mejor año de su historia, que fue el 2019". No obstante, el consejero evita "adelantar ninguno de las contenidos de las negociaciones que tenemos" en marcha "porque las compañías nos piden absoluta discreción".

"No quieren que digamos ni con quién estamos hablando, para no despertar el interés de otra compañía que puede estar interesada también en el mismo aeropuerto", explica Arturo Bernal, que al respecto ha advertido del hecho de que "una compañía fije una línea directa con Sevilla automáticamente deshabilita a cualquier otra compañía que quiera hacer el mismo recorrido, porque para ellos ya automáticamente perdería el interés".

En cuanto al vuelo directo Málaga-Nueva York, el consejero de Turismo ha abogado por mantenerlo durante todo el año y ampliar la frecuencia, así como que "vengan otras compañías". Ha recordado que la aerolínea "tiene en cuenta elementos que a nosotros nos pueden pasar desapercibidos", poniendo como ejemplo, entre otros, el cómo se ha vendido el 'business' -clase ejecutiva- en el avión o cómo se ha vendido la clase de turista 'premium', "que es donde realmente las compañías tienen su mayor margen".

Las agencias prefieren un vuelo Sevilla-Miami

La Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla (Aevise) considera que es importante tener una conexión aérea con Estados Unidos, "no tanto la ruta en sí", si bien no oculta su preferencia por Miami. "Se trata de un destino atractivo y más aún tras la celebración de los premios Grammy latinos" y no tiene tanto sentido que tengamos también un vuelo directo a Nueva York cuando ya opera uno desde Málaga", ha abundado su presidente Carlos Martín.

En este sentido, el presidente de la patronal de las agencias de viajes ha aludido a las declaraciones del alcalde sobre que cada año vienen a Andalucía medio millón de turistas. "De ese número, solo unos 20.000 norteamericanos entran en nuestra comunidad a través de Málaga; el resto lo hace vía Madrid o Barcelona. Los números están ahí. Todo es una apuesta para las aerolíneas y habría que verlo", señala al respecto el regidor sevillano, que también refrenda el presidente de Aevise.

En la misma línea que las agencias, se ha postulado el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel Córnax, que insiste desde hace un tiempo en esta ciudad del sureste de Florida. Una elección que justifica por la "mayor afinidad" con sus habitantes, "no solo por el idioma, sino por la religión o la gastronomía", además de otros lazos con dicho Estado por ser un territorio de ancestros españoles.

Mercado asiático

De forma paralela, la capital hispalense tiene puestas sus miras en el mercado chino, donde el alcalde ha realizado recientemente un viaje para posicionar a la marca Sevilla y que "es muy interesante porque trae un turismo de calidad", ha destacado el regidor. Para la asociación de las agencias de viajes, el país asiático es "muy interesante, sin lugar a dudas". En este sentido, Carlos Martín pone como ejemplo la citada expedición municipal a Pekín y el hermanamiento con la ciudad industrial Chongqing, con 34 millones de habitantes.

La conectividad con Asia es importante ya que "haría crecer el turismo, sobre todo el de calidad", así como el número de pernoctaciones. "Quien viaje desde China no se quedará solo dos noches en nuestra ciudad", añade Marín. En cuanto a las previsiones de Aevise para este último trimestre, el colectivo de las agencias sevillanas maneja unas expectativas "magníficas". "Cambiamos de tercio. Dejamos el turismo vacacional y llegamos al de negocios. Solo hay que ver la agenda de Fibes: será un cierre espectacular", subraya.