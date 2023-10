La Seguridad Social exige miles de euros a las viudas de Orcasitas por una ayuda municipal

Emilia tiene 97 años y vive en el Poblado Dirigido de Orcasitas en el distrito madrileño de Usera. Su pensión llega a los 300 euros, aunque gracias al complemento mínimo que otorga el Estado, cada mes percibe 700 euros. Fue hace dos años cuando, junto al resto de vecinos de su comunidad, solicitaron las ayudas que el Ayuntamiento otorga a la rehabilitación de edificios. Sin embargo, en mayo llegó a su buzón una carta de la Seguridad Social que despertó todas sus alertas. Le reclaman que devuelva el complemento de pensión que percibió durante el año 2021, ya que consideran que la subvención del Plan Rehabilita es una ganancia patrimonial.

El problema es que ni ella ni ninguno de sus vecinos llegó a percibir ese dinero en su cuenta. "Es una cuantía que va directamente a las comunidades de vecinos", explica Emilio Fonseca, hijo de Emilia. En el momento de hacer la declaración de la renta, el total de la ayuda percibida por cada bloque se prorratea entre los residentes. De esta manera, Emilia tuvo que pagar a Hacienda, con ayuda de una de sus hijas, 3.600 euros— según establece la fiscalidad asociada a este tipo de subvenciones.

Al haber declarado esta subvención, Hacienda entendió que Emilia había incrementado su patrimonio y que, por tanto, ya no necesitaba cobrar el complemento de pensión que tenía hasta entonces. "Le están pidiendo que devuelva 5.900 euros por una ayuda que no ha entrado a su cuenta", explica Emilio, uno de sus hijos. Al no poder asumirlo de manera íntegra, se lo están cobrando en mensualidades. De esta manera, durante los próximos 2 años, cada mes recibirá 109 euros menos de pensión. "Es completamente injusto", se queja Emilio.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aseguran que el problema radica en la manera en la que hicieron la declaración de la renta algunas comunidades de vecinos. Para poder poner solución al problema, indican fuentes del organismo, deben "pedir una reclamación y rectificación" de dicha declaración. Una vez que tengan el justificante de este trámite, pueden acudir a las oficinas de la Seguridad Social para demostrar que esas ayudas no fueron una ganancia de patrimonio, sino una subvención que recibió su edificio.

Serán los trabajadores de este Ministerio los que "se encargarán de evaluar" cada caso para, posteriormente, poder proceder a la devolución de la cuantía que les reclamaba la Seguridad Social.

Emilia no es la única que se encuentra en esta situación. Son cerca de 25 personas las que lo viven. La mayoría son mujeres viudas de entre 90 y 98 años. "Si a los 700 euros que cobran cada mes le quitas los 100 euros de la Seguridad Social y la derrama que todavía están pagando (por la parte de la obra que no cubren las ayudas municipales)... cómo comen estas mujeres", critica Manuela Navarro, presidenta de la Asociación Vecinal Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas.

Por ello, reclaman al Estado la "nula fiscalidad" para este tipo de subvenciones, o que, al menos, "hagan una excepción con las personas vulnerables". "Es una locura que la Seguridad Social les reclame la devolución del complemento de sus pensiones por una ayuda que no han percibido de manera individual, sino que ha ido destinada a su comunidad de su bloque", explica Manuela Navarro.

Esta misma petición la han hecho desde el Ayuntamiento de Madrid. El delegado de Vivienda, Álvaro González, ha criticado que exista "una fiscalidad distinta para las ayudas del Gobierno de la nación que para las del Ayuntamiento". Por ello, exige cambios. Considera que si no se produce esta modificación, "toda la ayuda que estamos dando para rehabilitar en Madrid solo serviría para penalizar a los vecinos que quieren mejorar sus viviendas". "Es el efecto contrario al que buscan estas subvenciones", añade Manuela Navarro.

Qué pasará con las ayudas de 2022

Aunque los vecinos consideran una "barbaridad" e "injusta" la cantidad que deben pagar por haber solicitado las ayudas del Plan Rehabilita a Hacienda al hacer la declaración, entienden que "así lo establece la ley" y que tienen que cumplir con ella. Sin embargo, no comprenden el motivo por el que la Seguridad Social reclama que devuelvan el complemento de sus pensiones— que les permite que su pensión cada mes alcance los 700 euros. "Estamos hablando de un barrio que se ha convertido en una referencia a nivel europeo en términos de rehabilitación energética, pero al que la administración está castigando fuertemente", denuncia Manuela Navarro.

El problema ahora se limita a las comunidades que solicitaron las ayudas durante el año 2021. Sin embargo, pronostican que tras la próxima declaración de la renta más personas se vean afectadas por esta situación. "Esto va a pasar más adelante", alerta la presidenta de la Asociación Vecinal Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas. "Todo aquel que haga una rehabilitación energética, que tanto se está promoviendo últimamente, tendrá que lidiar con ello", añade.

Tanto Manuela Navarro como Emilio Fonseca aseguran que han tratado de ponerse en contacto con la Seguridad Social y con Hacienda para intentar buscar una solución. Sin embargo, las conversaciones todavía no han llegado a buen puerto. "Tú llamas y te coge alguna persona que reconoce que es injusto, pero también te dicen que no está en su mano poner el remedio", manifiestan.