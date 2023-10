Sanidad tranquiliza a los madrileños sobre las chinches: "No hay una plaga en la ciudad"

La Comunidad de Madrid lanza un mensaje tranquilizador a los madrileños y afirma que "no hay una plaga de chinches en la ciudad". La Consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha expresado, durante su visita al Centro de Salud Alpes, en el barrio de Las Rosas; que según la monitorización que se hace en la ciudad por los servicios municipales, no hay una situación alarmante. Las palabras de la consejera se producen tras los avisos de vecinos del barrio de Lavapiés, en el distrito Centro, y Puente de Vallecas sobre la presencia de chinches.

Las chinches de cama han desatado una auténtica plaga en ciudades europeas como París. Las cálidas temperaturas y el turismo serían dos de los factores propician su proliferación. Según afirmaba la empresa especializada en plagas Anticimex, la presencia de estos insectos habría aumentado un 71% en España entre enero y septiembre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior. También precisaban que el mayor volumen de avisos recibidos procedió de Madrid, seguida de Cataluña —con especial incidencia en Barcelona—, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares.

Los vecinos de Lavapiés llevan reportando varias incidencias a los servicios municipales relacionados con la presencia de estos insectos. El último caso de alerta se produjo la semana pasada en Puente de Vallecas. "Convivimos con insectos como chinches y cucharas, pero no se ha detectado un aumento de su población", ha expuesto la consejera. Desde Madrid Salud, el organismo municipal que se encarga del control de este tipo de plagas y su presencia en los espacios públicos, constatan que "no hay ningún tipo de repunte en la presencia de chinches", indican fuentes del Ayuntamiento de Madrid. Matute también ha aclarado que aunque se puede afirmar que no existe un problema, "se actúa puntualmente en los casos donde hay indicios".

Estos insectos se adhieren a la ropa y viajan de un lado a otro con facilidad. Por ello, desde Anticimex aconseja a los viajeros mantener las maletas y mochilas alejadas del suelo o de la cama del hotel; revisar el colchón, bajo la cama y alrededor del cabecero del hotel, para ver si hay chinches vivas o pequeñas manchas; revisar las maletas y la ropa al volver a casa para asegurarte de que no se han introducido accidentalmente y aspirar la maleta para evitar que queden escondidos.

Posteriormente, limpiar la aspiradora y lavar todas las pertenencias con agua caliente superior a 70 ºC en un programa de lavado de una hora. Aquellos que no pueda ser lavado pueden ponerse durante tres días en el congelador a una temperatura de -18 ºC, lo cual elimina todas las fases de las chinches.