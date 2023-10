Tamara Gorro estalla contra sus seguidores tras ser pillada en Roma con Ezequiel Garay: "¿Hago daño a alguien?"

Tamara Gorro y Ezequiel Garay se han dejado ver juntos en Roma. Desde que el pasado diciembre de 2022, el extinto matrimonio anunciase públicamente el fin de su historia de amor, la pareja ha protagonizado varios momentos íntimos que no han hecho más que avivar los rumores de una posible reconciliación.

De hecho, hace poco más de un mes, la influencer fue pillada en una escapada romántica en Ibiza junto al exfutbolista, en un íntimo viaje -sin siquiera la compañía de los dos hijos que tienen en común-, que forzó a la protagonista a atajar el asunto en redes sociales, desmintiendo cualquier presunta segunda oportunidad con el que fuera su marido durante más de una década.

En esta ocasión, la pareja ha sido pillada nuevamente paseando de la mano por la capital italiana, en una actitud tan acaramelada que hay quien asegura que se besaron de forma apasionada en varias ocasiones. Tal es la buena sintonía entre ambos que muchos de los seguidores de la colaboradora de Y ahora Sonsoles ya dan por hecho que ha tenido lugar la reconciliación.

Una percepción, sin embargo, que Gorro no ha querido pasar por alto y, completamente indignada, ha estallado contra su 'familia virtual' a través de su perfil de redes sociales, sosteniendo que hará "lo que le da la gana", sin pronunciarse explícitamente acerca del estado de su relación con Garay.

"Hace un tiempo, para mí el suficiente, decidí que las redes sociales iban a dejar de ser una presión para mí", ha comenzado a decir la influencer a través de sus historias de Instagram. "Llega un punto que si no las controlas te llegan a superar. Yo no me escondo, lo que quiera hacer lo hago porque me da la gana. ¿Hago daño a alguien?", ha expresado, en un discurso que ha pillado por sorpresa a muchos de sus 2 millones de seguidores.

Y es que, tal y como ella misma ha señalado, ninguno de los dos ha rehecho su vida con nadie. "Estoy divorciada: juzgado, papel y juez, no separada. Soy una persona soltera igual que Ezequiel. De ahí en adelante no tengo por qué decir nada. Quien quiera pensar que hemos vuelto y no lo contamos, allá tú, adelante, eres libre", ha señalado la segoviana, negándose a dar explicaciones.

Después de compartir un álbum de fotografías de ella sola disfrutando de la ciudad italiana ("Roma, por fin te conozco"), han sido muchos los internautas que han señalado que la que "no se tenía que esconder de nada" omitiera que su acompañante en ese viaje era, en realidad, su expareja. Es por ello por lo que la influencer ha tomado la drástica decisión de desactivar los comentarios en su único y más reciente post de Instagram.