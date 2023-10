AVE y EMT, siglas que se atragantan

Puente del Pilar para el olvido para los usuarios del AVE y para M.ª José Catalá por el asunto de la EMT. A los dos se les han atragantado las siglas. A los viajeros de la alta velocidad por otro fallo en la catenaria que ha provocado retrasos y cancelaciones en los viajes. La alcaldesa, por su parte, se ha enfrentado a la negativa de Vox de aprobar el nuevo Comité de Dirección de la Empresa Municipal de Transportes.

Últimamente podríamos denominar a la línea de alta velocidad Valencia-Madrid como un viaje random, como dicen los jóvenes. Subirse al tren implica un acto de fe, si uno confía en llegar a tiempo a un concierto, a una conexión con un vuelo internacional, a una reunión de trabajo o a lo que buenamente espera o desea. Igualmente es random saber si el viaje será normal, si viajará marcha adelante o marcha atrás, si tendrá que andar en mitad de la nada, si se quedará horas dentro de un vagón parado o si terminará el viaje en autobús. Por no hablar del caos de la estación Chamartín-Clara Campoamor por culpa de las obras.

Y random también puede ser el mandato de la alcaldesa si Vox sigue haciendo de las suyas. La última, votar junto al PSPV y Compromís para echar por tierra las reformas en la EMT que desea el consistorio. El portavoz municipal de Vox, Juanma Badenas, lo ha dejado bien claro: si no participan en el gobierno de la capital, el PP no contará con sus votos. Y sin esos votos, el tren de Catalá no va a contar con catenaria para seguir con su proyecto de rebajas fiscales y transformación de Valencia que llevaba en su programa electoral. En este caso, el PP no se enfrenta a unos incordios puntuales, como el usuario del AVE, tiene por delante un viaje que puede acabar en odisea.