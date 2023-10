El PP muestra "la imagen de la vergüenza" entre Sánchez y Bildu: "El mayor patrimonio de un político es su palabra"

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha dicho este domingo en un acto de su formación que Bildu ha logrado "poner de rodillas" a Pedro Sánchez, que es equivalente a "poner de rodillas a nuestro país".

En un evento del PP en la localidad malagueña de Antequera, Bendodo ha empezado su alocución mostrando imágenes en las que se veía al presidente en funciones, Pedro Sánchez, negando que fuera a pactar con la izquierda abertzale de Bildu.

Por eso, posteriormente Bendodo ha dicho que "si un político pierde su palabra, ha perdido toda la credibilidad y está inhabilitado para gestionar el bien común, el interés de los españoles".

Mostrando una foto del encuentro del viernes entre Pedro Sánchez y Mertxe Aizpurua, la portavoz de Bildu en el Congreso, Bendodo ha dicho que esa "no es una foto cualquiera, es la foto del viernes 13, la foto de la vergüenza, la foto que ofende a miles de víctimas, muchas de ellas del Partido Socialista que vieron como ETA asesinaba a militantes del Partido Socialista".

"Esto es lo que ha hecho Pedro Sánchez después de decir por activa y por pasiva que nunca pactaría con ellos", ha dicho el coordinador general de los populares, que ha recordado que en las pasadas elecciones autonómicas y municipales, Bildu "llevaba más de 40 terroristas de ETA en sus listas".

Bendodo también ha recordado que la formación abertzale es "un partido que todavía aún no ha condenado ni un solo de los atentados que cometió" la banda terrorista ETA.

"Es una ofensa, una indignidad, a la inmensa mayoría de los españoles y especialmente de las víctimas de ETA", ha dicho Bendodo, que ha vaticinado a Sánchez que esa foto "le va a perseguir toda su vida, consiga o no la investidura, siga su carrera política o no".

"Está siguiendo al dictado y tragando con todo el guion de Bildu, que ha conseguido porque lo hemos visto poner de rodillas a Pedro Sánchez y eso es poner de rodillas a nuestro país y lo ha permitido por mantenerse sentado en la Moncloa", ha sentenciado Bendodo en Antequera.

El coordinador general de los populares ha puesto el acento en la gran cantidad de voluntades que está dispuesto a atender Sánchez, "unos pidiendo un ministerio, otros dinero, condonación de deuda, amnistía, referéndum. Es imposible gobernar con 24 partidos, eso es desgastar a España y castigar a los españoles", ha dicho.

Para Bendodo, la salida es que se convoquen nuevas elecciones para el próximo 14 de enero, para "que los españoles hablen otra vez y ya con todas las cartas sobre la mesa y, si los españoles validan estas políticas de Pedro Sánchez, nosotros no tendremos nada que decir".

Críticas de otros líderes del PP

Bendodo no es el único líder popular que ha arremetido contra la foto de Sánchez con Bildu este viernes.

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del partido, Borja Sémper, calificó la imagen como "histórica": "Por primera vez en la historia de la democracia española un presidente del Gobierno se da la mano y un presidente del Gobierno llega a un entendimiento con Bildu, esto no es una cuestión menor", dijo.

"A mí como vasco me resulta muy sorprendente, inédito y sorprendente ver a Bildu que por la mañana dice que España no es una democracia, que el Partido Socialista es el partido de la cal viva, que no solo en España no hay democracia, sino que la Transición no sirvió para nada y que, por lo tanto, urge la independencia de Euskadi, y por la tarde abrazarse con Pedro Sánchez y por la tarde entregar sus votos a Pedro Sánchez", sentenció.

Otra cara visible del partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también fue muy crítica desde Nueva York, donde estaba dando una conferencia sobre la Hispanidad en la universidad de Columbia.

Ayuso dijo que la foto de Sánchez y Aizpurua "es muy dañina" para España. "Eso a la inversión, a la empresa, a la gente que nos ve desde fuera les llama la atención, nos da la imagen de un país en el que no se puede confiar", sentenció la presidenta madrileña.