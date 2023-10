Aneth, tras salir a la luz que fue expulsada de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno: "En boca cerrada no entran moscas"

Unos días después de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, surge la controversia al salir a la luz uno de los momentos más incómodos que vivieron los protagonistas en un día tan especial: la irrupción de Aneth Acosta y su pareja en la celebración sin haber sido invitada.

Los recién casados recibieron en su enlace la visita inesperada de Aneth, ex amiga de Isa Pantoja, a quien se vieron obligados a expulsar, ya que no la habían invitado, según han contado en Fiesta Marisa Martín Blázquez y Alexia Rivas.

Al parecer, dos días antes de la boda, la novia llamó a la que había sido su amiga para decirle que no asistiera a la celebración, que había retirado su invitación. Pero Aneth no le hizo caso y acudió junto con su marido. Al enterarse, la hija de Isabel Pantoja solicitó al equipo de seguridad que le impidieran el paso.

Entonces, Aneth se habría ofendido y les habría advertido que como la echasen iba a "montar la mundial", según Marisa. La representante de Isa Pantoja también había intentado persuadirla para que se fuera, proponiéndole que podría aprovechar para visitar Sevilla.

Al final, la novia le ofreció quedarse para la ceremonia por el viaje que había realizado, pero con la condición de que después se marchara, , propuesta que Aneth rechazó argumentando que iba a asistir al cóctel debido a un compromiso publicitario con una marca.

Tras hacerse público todo esto en Fiesta, la exconcursante de Supervivientes ha recurrido a sus redes sociales para pronunciarse. "En boca cerrada no entran moscas", ha expresado en una storie de Instagram en la que aparece tapándose la boca con un dedo.

Aneth a través de Instagram INSTAGRAM

Asimismo, tanto Isa cono su pareja han publicado fotografías en redes sociales en los alrededores del lugar de la boda, donde aparecen vestidos de manera elegante para la ocasión.

Al parecer, la situación viene desde hace unas semanas cuando se destapó que Aneth había filtrado información de Isa Pantoja. "A Isa se le entregan una serie de pruebas de que Aneth le lleva vendiendo hace años, pero es ahora cuando se confirmaban las pruebas de que le ha traicionado y vendido durante mucho tiempo", ha explicado Alexia Rivas.

Por ello, la hija de Isabel Pantoja le había pedido que no fuer a su boda. "Le dicen que no acuda a la boda porque sin confianza no hay amistad", ha añadido la testigo de los acontecimientos.