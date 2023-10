Kiko Rivera ignora por completo la boda de Isa Pantoja y desvela cuál es su prioridad: "Gracias por el apoyo"

Isa Pantoja y Asraf Beno ya se han dado el 'sí, quiero'. En la boda celebrada este este viernes en Sevilla y tras cuatro años de relación, la hija de Isabel Pantoja y su pareja decidieron sellar su amor en una gran ceremonia, aunque estuvo marcada por ausencias notables, incluida la de Kiko Rivera.

Que el hermano de la novia no acudiera al enlace no sorprendió a nadie, ya que no tienen relación desde hace más de dos años. Sin embargo, Isa Pantoja sí esperaba la asistencia de su madre en uno de los días más importantes de su vida, a pesar de la falta de comunicación entre ambas en los últimos meses.

A pesar de que la boda se celebró en Sevilla, donde Kiko vive con su esposa, Irene Rosales, y sus hijos, el DJ quiso dejar claro que no tenía ningún interés en la unión de su hermana a través de sus redes sociales.

Así, quiso enfocar la atención en su nueva canción, El Mambo, subiendo varias historias a Instagram con vídeos de sus seguidores bailando su tema, manifestando de esta forma que su prioridad ahora mismo está en su carrera profesional.

"Hay más de 60 mil vídeos. Iré posteando poco a poco. Gracias por el apoyo", escribió este viernes en stories en referencia a todos los usuarios que han utilizado su canción para subir contenido en TikTok, ensalzando así su popularidad dentro del panorama musical actual.

Asimismo, Kiko Rivera también reveló su plan alternativo para este viernes 13. En una foto muy sonriente en el interior de un avión, el hijo de Isabel Pantoja comunicaba que se iba dirección Valencia para asistir a un evento privado. Y es que se podría decir que se encuentra disfrutando de uno de sus mejores momentos.

Tras superar delicados problemas de salud y mientras intenta alejarse de las polémicas, Kiko ha resurgido como artista al lanzar su última canción, que ocupaba este viernes el segundo puesto en la lista de temas más escuchados de Spotify España antes de descender al número 16 por la entrada del nuevo álbum de Bad Bunny.