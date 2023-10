Los bulos más virales sobre la guerra en la Franja de Gaza entre Palestina e Israel

Ante el estallido de la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina tras el ataque relámpago lanzado por Hamás, se han viralizado a través de redes sociales diversos bulos relacionados con este conflicto.

En una guerra, la primera víctima es la verdad. Por eso, desmentimos las desinformaciones más virales que hemos encontrado esta semana sobre el conflicto palestino-israelí. Infoveritas ha recopilado los bulos que más repercusión en redes sociales han alcanzado en los últimos días.

Ayuso no ha publicado que está "preocupada por la situación en Israel" y que "sin duda los palestinos son los catalanes de la zona, siempre provocando".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha publicado en X, antes Twitter, el mensaje que se le atribuye comparando a los palestinos con los catalanes. La publicación procede de una cuenta parodia de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El post que se ha viralizado no fue publicado desde la cuenta oficial de X de Ayuso (@ldiazAyuso). El mensaje procede de un perfil falso, @Idiazaquso, que utiliza el nombre y la imagen de la política para compartir sátiras y parodias.

En el perfil de la cuenta falsa se describe como “Presidenta Cuqui de la Comunidad de Madrid. Alumna Ilustre de la Complutense a dedo. Liberalismo y libre mercado con glamour. Tú pagas. Cuenta fake” (sic). Es decir, que ya advierte en su biografía de que se trata de una cuenta parodia de la dirigente madrileña.

De hecho, desde INFOVERITAS ya hemos desmentido otras publicaciones de este perfil que suplanta a la política.

Yolanda Díaz no ha declarado que Sumar apoye "a los terroristas de Hamás"

Yolanda Díaz no ha declarado que Sumar apoye "a los terroristas de Hamás". Hasta la fecha no hay registros de que haya realizado tales declaraciones.

Esta información fue publicada desde la cuenta de X, antes Twitter, de El Puntual 24H. Como es habitual en este perfil, su afirmación no va respaldada por ningún enlace ni cita ningún tipo de fuente que haya dado origen a la notica.

Por el momento, el partido ha exigido el cese de los bombardeos y un alto al fuego en Gaza. Así lo solicitaba el portavoz de Sumar, Ernest Urtasún, el pasado 9 de octubre en declaraciones a la prensa. También calificó de actos terroristas los crímenes cometidos por Hamás en una entrevista en el programa Al rojo vivo del 10 de octubre de 2023.

Este vídeo de un edificio derrumbándose en Gaza no es actual

El vídeo que se comparte como si fuera actual de un edificio derrumbándose tras un ataque israelí data, en realidad, de mayo de 2021. El vídeo es cierto y muestra un ataque aéreo de Israel a la torre al-Shorouq, en Gaza, pero no es actual.

Para comprobar la veracidad del mensaje en cuestión, desde Infoveritas se ha realizado una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta de Google. Entre los resultados que arroja esta investigación, se encuentra este vídeo de YouTube. Se publicó el 15 de mayo de 2021 y muestra el mismo edificio derrumbándose tras el ataque.

Así lo muestra la búsqueda de palabras clave 'al-Shurouq' y 'tower' realizada por el equipo de Infoveritas, que pone de manifiesto diversos resultados en medios internacionales. Como, por ejemplo, este breve de la CNN, que habla del derrumbe de dicho edificio en Gaza tras un ataque aéreo de Israel, la cuenta oficial en Facebook de ABC News que publicó el mismo vídeo, o la crónica de la BBC del 13 de mayo de 2021, "Conflicto entre israelíes y palestinos: el momento en que una torre de Gaza es derrumbada en un ataque aéreo israelí". El texto incorpora un vídeo en el que puede verse colapsar el mismo edificio.

Este vídeo no muestra la "contraofensiva israelí"

Las imágenes de una multitud de paracaidistas saltando de dos aviones y llegando a tierra no se corresponden con la "contraofensiva israelí" en la guerra actual entre Israel y Palestina. En realidad, muestran entrenamientos militares del Ejército de Estados Unidos en 2016.

Para comprobar la veracidad del mensaje en cuestión, desde Infoveritas se ha realizado una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta de Google. Entre los resultados se encuentra esta noticia, "Mire este C-17 lanzar una corriente interminable de paracaidistas", publicada el 1 de agosto de 2016 en el medio Popular Mechanics, especializado en "automoción, bricolaje, ciencia, tecnología y espacios al aire libre", según su web.

Esta crónica da cuenta de los entrenamientos del Ejército de Estados Unidos en la base de Fort Bragg, en Carolina del Norte. Se trata, según esta información, de las divisiones aerotransportadas 82 y 101 del Ejército de Estados Unidos.

Estas imágenes de dos helicópteros siendo derribados son de un videojuego

Es falso que el vídeo viralizado del derribo de dos helicópteros guarde relación con la guerra actual entre Israel y Palestina. En realidad, se trata del videojuego de simulación bélica Arma 3.

Entre los resultados de esta búsqueda se encuentra este vídeo, publicado como short, en el que pueden verse las mismas imágenes que se han viralizado. El contenido se titula "Two combat helicopters shot down by anti aircraft defense – Arma" ("Dos helicópteros de combate derribados por la defensa antiaérea", en inglés).

A través de la búsqueda en Google del título se encuentra el mismo contenido, pero publicado como vídeo, con el mismo nombre, el 3 de octubre de 2023. En la descripción del corte se especifica que forma parte de una simulación y se nombra al videojuego Arma 3, un videojuego de combate que simula diferentes escenarios de guerra con diversos armamento y vehículos militares.

La imagen de la Torre de El Cairo con la bandera de Palestina es un montaje

La imagen es un montaje. La fotografía original desmiente la presencia de la enseña palestina. Además, dicho montaje tampoco es actual, lleva circulando, por lo menos, desde 2021.

Para comprobar la veracidad de la imagen viralizada, desde Infoveritas se ha llevado a cabo una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta de Google. Entre los resultados que arroja esta investigación se encuentra la entrada que le dedica Wikipedia a la Torre de El Cairo, en Egipto.

Por otra parte, la búsqueda inversa de imágenes arroja otros resultados de publicaciones en redes sociales. Los más antiguos que se han encontrado son de los días 18 y 19 de mayo de 2021. Ambos mensajes, de Facebook y X, muestran la misma foto que se viralizó el 10 de octubre de 2023.

Estos vídeos de edificios aparentemente en llamas no son de Gaza

El vídeo no muestra imágenes de Gaza durante ataques israelíes. Se trata de la celebración del campeonato de liga del equipo argelino CR. Belouizdad el 15 de julio de 2023. Además, no se ven edificios en llamas, son bengalas y pirotecnia.

Para comprobar la veracidad del post viralizado, desde Infoveritas se ha realizado una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta de Google. Entre los resultados de esta investigación aparece este otro mensaje, publicado por un usuario anónimo, que cita otro de un perfil llamado We love Algerian football (Amamos el fútbol argelino, en inglés), que ofrece los mismos vídeos.

Una búsqueda en Google con las palabras clave 'CR Belouizdad', 'celebration' y '2023' da como resultado este otro vídeo, publicado en TikTok igualmente el 16 de julio de 2023. El contenido se titula "Fans del Belouizdad celebran haber ganado el campeonato", y muestra imágenes similares a las viralizadas. Corresponden con la celebración del club de fútbol de Argelia CR. Belouizdad, que ganó el campeonato de liga el 15 de julio de 2023.

Esta imagen del conflicto entre Israel y Palestina no es actual

La fotografía del intercambio de misiles entre Israel y Palestina, que se ha viralizó el pasado 9 de octubre, si bien es real, se corresponde, en realidad, con la escalada de violencia que se vivió en la región en mayo de 2021.

Para comprobar la veracidad de la fotografía viralizada, desde Infoveritas se ha realizado una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta de Google. Entre los resultados de esta investigación, aparecen diversas noticias en medios generalistas, publicadas los días 14 y 15 de mayo de 2021, que van ilustradas por dicha imagen.

Como puede comprobarse, esta información de la Cadena SER, titulada

"La imagen del día: así neutraliza el escudo antimisiles israelí los cohetes palestinos"; esta del diario ABC, "Cúpula de Hierro: qué es y cómo funciona el escudo antimisiles de Israel"; y esta de la BBC, "Israel-Gaza: ¿Qué es el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro de Israel?", todas van acompañadas de la misma imagen que se ha viralizado.

Los aficionados del equipo marroquí Raja Casablanca no celebran el ataque a Israel en este vídeo

Los aficionados del equipo marroquí Raja Casablanca no celebran el ataque a Israel en este vídeo que se difunde en internet desde el ataque de Hamás a Israel. Desde Casa Árabe explican a Infveritas que entonan una canción en apoyo al pueblo palestino y exige libertad para Palestina y Jerusalén.

Desde el departamento de comunicación de esta institución explican que la canción que entonan es Rajawi Palestina. "Se trata de una canción lanzada por el Raja Sports Club marroquí en 2019 que apoya al pueblo palestino y exige libertad para Palestina y Jerusalén", explican.

"Las palabras originales en dialecto marroquí (su significado árabe clásico) son:

Ay, el corazón está triste por ti; Han pasado años; El ojo derrama lágrimas; Amada, oh, Palestina; Oh, ¿dónde duermen los árabes?; Oh belleza de los países, resiste; Que Dios te proteja; De la injusticia de los hermanos enemigos; Y mis judíos te codician; No te toleraremos, Gaza; Mi dinero está lejos; Oh, Rafah y Ramallah (Oh, Rafah y Ramallah); Nuestra nación está enferma; La enfermaron de problemas; Corrupción gubernamental; El árabe vive en la aflicción; Un futuro lleno de oscuridad; Rajawi es la voz de los pueblos oprimidos; Los que no escuchan; Te obstaculizamos con los trucos; Cuando seamos águilas, nos arrodillaremos; Excepto el Señor de los Mundos, nuestro Maestro, Oh Señor del Universo; Y libertad para Palestina; Y si Dios quiere, la alegría durará en Jerusalén; Quería caminar, ¿quién me tomaría de la mano?; Quería caminar, ¿quién me tomaría de la mano?".

Este vídeo no muestra a Cristiano Ronaldo con la bandera de Palestina

El video viralizado no muestra al exjugador del Real Madrid con la bandera de Palestina, sino a Jawad El Yamiq, jugador de la Selección de Marruecos en la Copa Mundial de 2022.

Para comprobar la veracidad de la información, Infoveritas ha realizado una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta de Google. La búsqueda arroja como resultado esta noticia de El Debate "Jugadores de Marruecos celebran con una bandera de Palestina el pase a octavos del Mundial". En el cuerpo de la noticia, se encuentran imágenes similares al video que ha circulado recientemente, compartido como si fuera actual.

Otra pista para identificar al jugador que sale en el vídeo es el número 18 en su camiseta, que puede verse en el corte de quince segundos. El número 18 corresponde a Jawad El Yamiq, delantero de la Selección de Marruecos en el Mundial de 2022. Cristiano Ronaldo, por otro lado, juega en la Selección de Portugal con el número 7 en su camiseta.

El jugador que aparece en el vídeo celebrando la victoria ondeando la bandera de Palestina es Jawad El Yamiq, delantero de la Selección de Marruecos en el Mundial de 2022.

Borja Iglesias no ha anunciado que deja la Selección Española "hasta que el pueblo palestino sea libre"

Es falso que Borja Iglesias, delantero del Betis, haya anunciado su renuncia a la Selección Española "hasta que el pueblo palestino sea libre". El propio autor del post viralizado en X ha reconocido que su mensaje era una broma.

Borja Iglesias renunció al conjunto nacional en plena polémica por el beso no consentido de Luis Rubiales, expresidente de Federación Española de Fútbol, a la jugadora Jenni Hermoso, "hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes".

Una investigación en Google con las palabras clave ‘Borja Iglesias’, ‘renuncia’ y ‘Selección Española’ pone de manifiesto que diversos medios generalistas y especializados en deporte se hicieron eco de la renuncia del delantero, el mismo día 25 de agosto. Por ejemplo, esta noticia de Europa Press, "Borja Iglesias renuncia a la selección ‘hasta que las cosas cambien’ con Rubiales".

Xavi Hernández no ha publicado "siempre estaré a tu lado", en referencia a Palestina

Es falso que Xavi Hernández haya publicado "siempre estaré a tu lado" en X, en referencia a Palestina.

El entrenador de F.C. Barcelona no ha manifestado su apoyo a Palestina, se trata de una cuenta fan, @XaviCoach6. Así se describe en su propia biografía el perfil que ha compartido dicho mensaje. De hecho, el nombre del usuario advierte también de que se trata de un perfil paródico.