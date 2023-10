Ayuso condena en la sinagoga de Madrid los ataques de Hamás contra Israel: "El terrorismo es el mal y no puede triunfar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este martes en el acto solemne que se ha celebrado en la sinagoga Beth Yaacov de Madrid en memoria de las víctimas de los ataques terroristas sufridos por Israel, por la recuperación de los heridos y la liberación de los rehenes secuestrados.

"El terrorismo es el mal y el mal no puede triunfar. No podemos consentirlo", ha destacado la jefa del Ejecutivo autonómico, quien ha pedido no dejar que los "terroristas, fanáticos y antisemitas" hagan olvidar a quienes conforman el pueblo israelí, "uno de los más importantes de la Historia de la humanidad, la única democracia de Oriente Próximo y uno de los países más capaces, valientes y mestizos del mundo".

Este encuentro ha estado organizado por la Comunidad Judía de Madrid, Maccabi España, Comunidad Bet El y la Comunidad Judía Reformista Or Hadash.

Además, como gesto de apoyo y solidaridad, durante varios días la Comunidad de Madrid ha iluminado con los colores de la bandera de Israel la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia del Gobierno regional.