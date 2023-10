'Berlín, Berlín', un elixir humorístico en forma de vodevil

La calle de Alcalá alberga varios ministerios en unas decenas de metros -Educación, Igualdad, y Hacienda-, pero lo que no podíamos imaginar es que el Ministerio de Seguridad del Estado de la Alemania Oriental, más conocido como Stasi, haya instalado sus oficinas en esta castiza vía, más concretamente en el Teatro Alcázar. Más chocante todavía es que dos actores tan simpáticos como Eloy Arenas y Esperanza Elipe encarnen a un par de altos mandos de aquella temible policía secreta comunista, pero eso nos lleva inevitablemente a concluir que estamos ante una comedia llamada a convertirse en referente de la cartelera madrileña.

Cartel de la comedia 'Berlín, Berlín' que se representa en el Teatro Alcázar de Madrid Cedida

Berlín, Berlín consiguió la temporada pasada un gran éxito en París, que tiene continuidad aún en el Théâtre Fontaine, refrendado al obtener dos Premios Molière 2022, los más prestigiosos del teatro francés, en los apartados de mejor comedia y mejor actor. El 31 de agosto llegó con fuerza a Madrid para ofrecernos una visión hilarante de aquel momento en el que el Muro de la capital alemana estaba a punto de caer; una ficción teatral que retrata situaciones disparatadas, llenas de equívocos, componiendo un mecanismo de comedia clásica.

Analizando las razones por las que esta obra encuentra el apoyo del público, Eloy Arenas, uno de los intérpretes de la función, apunta algunas claves de la misma. Él conoce los secretos que conducen al éxito de taquilla. Ha protagonizado un fenómeno como Burundanga desde 2011, superando desde entonces los dos millones de espectadores, que se dice pronto. "Berlín, Berlín es un vodevil aristocrático. Alta comedia de una calidad impresionante, pero no para exquisitos. El secreto es que los autores van dando pequeñas informaciones y llega un momento en que el espectador sabe lo que va a pasar, ¡pero los personajes no lo saben! Ahí empieza la gracia. Además es parte de nuestra historia y, para contarla, a veces la mejor referencia está en el teatro".

Eloy Arenas es el melancólico General Munz en la comedia 'Berlín, Berlín'. Cedida

Arenas interpreta a un general de la Stasi marcado por la melancolía. "Es casi un verso libre dentro de la obra. Está deprimido porque su amor le ha dejado, ¡y encima se ha pasado al oeste! Le ha lacerado el corazón", nos comenta entre risas.

A su lado, Esperanza Elipe es quien mejor entiende al general. "Yo interpreto a toda una señora ‘coronela’ de la Stasi, una mujer que quiere ser recta, pero tiene unos… pecadillos inconfesables que el espectador irá descubriendo sobre la marcha", comenta la actriz. Eloy Arenas no se contiene y desvela algunas de las perversas aficiones que les mantienen unidos: "Ella sabe que el único modo para que el general se relaje, es prepararle de vez en cuando un prisionero, de esos que quieren pasar el muro, para que lo torture (ríe). '¡General, ya tengo una sorpresita para usted!'".

Esperanza Elipe ataviada como coronel de la Stasi Cedida

Son algunos rasgos de humor negro que, en ocasiones, suponen el único modo de afrontar algunos asuntos dramáticos, siempre que pertenezcan al pasado. Así lo ve Esperanza Elipe. "El humor es sanador. Hay que sacar los rescoldos y reírnos de nosotros mismos y de nuestras atrocidades, pero a tiempo vista. Es una de las mejores armas que tiene el ser humano para curar heridas".

Casi todos conocimos a esta actriz a través de una comedia televisiva que marcó un tipo de humor y obtuvo un éxito fulgurante: Cámera Café. "Yo me dedicaba al teatro alternativo antes de ese programa. No fue a raíz de aquello cuando comencé, sólo que me colocó en otro lugar más visible".

Un apartamento de Berlín oriental es el escenario de la comedia 'Berlín, Berlín' PETRU VARGA

Un apartamento de Berlín oriental en los años ochenta es el escenario donde transcurre el primer acto de esta comedia. Allí vive un agente de la Stasi, interpretado de manera brillante por Juanan Lumbreras, actor que se maneja magistralmente en el registro de comedia. Comparte hogar con su anciana madre, de la que sólo escuchamos la gruñona voz que nos llega desde el dormitorio, papel que asume Esperanza Elipe tras las bambalinas. Ariana Bruguera y David Carrillo dan vida a una joven pareja que trama un modo de pasar el muro y llegar a la libertad, aunque el plan es tan rocambolesco que da pie a numerosos enredos y malentendidos. Son los mimbres con los que se compone este vodevil que, en su segundo acto, se traslada nada menos que al cuartel general de la Stasi, donde las situaciones disparatadas seguirán desarrollándose a través de un texto perfectamente estructurado.

De los efectos benéficos del humor para nuestro organismo puede dar testimonio Eloy Arenas. "Una noche, después de hacer Burundanga, había un matrimonio se dirigió a mí. La señora estaba entre triste y esperanzada. Su marido no hablaba… bueno, los maridos casi nunca hablan. Ella me miró y me dijo ‘Gracias, Eloy. Me he reído tanto que he llamado a mi hija para decirle que esta noche no me tomo la pastilla’. Se me puso la piel de gallina. No me podía creer que mi trabajo hubiera producido eso", afirma orgulloso.

Una escena del segundo acto de 'Berlín, Berlín', ahora en el Teatro Alcázar PETRU VARGA

¿De qué modo afrontar una situación como la de las gentes que querían huir del comunismo y ponían en riesgo su vida? "Aquí hay una desdramatización, para contar cosas desde el humor -comenta Eloy Arenas-. El ser humano usa el humor como venganza, para decirle a la muerte que, aunque ella vaya a ganar la guerra, él va a ganar todas las batallas. Si no existiera el humor, la sociedad sería triste y se volvería muy agresiva".

Les propongo un dilema moral: si podría hacerse humor con una tragedia similar en la actualidad, con personas que huyen de la situación de su país jugándose la vida. Los inmigrantes africanos que tratan de atravesar el mar para conseguir un sueño, como ejemplo equivalente. "El humor es tragedia más tiempo", recalca Eloy Arenas, quien establece límites en esta ecuación. "Nunca haría humor sobre los inmigrantes, pero sí en contra de los negociantes facinerosos, que hacen estas barbaridades. Hay gente absolutamente deshumanizada que te puede hacer un chiste sobre esto y es inevitable, pero con no oírlo…".

Esperanza Elipe durante la entrevista con 20minutos José González

Aquel Berlín dividido en dos zonas que separaba familias y modos de vida ofreció, sin embargo, grandes situaciones para la comedia, como la película Uno dos tres (1961), de Billy Wilder, donde se hurgaba en los resabios del nazismo que todavía permanecían en la sociedad alemana, mientras destapaba los contrasentidos del socialismo imperante al otro lado del telón. Allí se imponía un James Cagney colosal, ejecutivo de Coca-Cola. Hay otras películas que vienen a la memoria al ver este Berlín, Berlín y lo apunta Esperanza Elipe: "Es la cara B de Ser o no ser, de Ernst Lubitsch". Recordemos que en aquella película los personajes también se metían en ‘la boca del lobo’, una situación que también se vive en Berlín, Berlín y genera una comicidad especialmente efectiva.

Eloy Arenas durante la entrevista concedida a 20minutos José González

Tanto Esperanza con Eloy reivindican el humor como elixir ideal para afrontar la realidad que nos acecha, a pesar de que por el camino haya que sortear a la legión de 'ofendiditos' que surge a cada paso. "No podemos ser tan rigurosos. Ahora se cuestiona todo lo que se expresa, buscándole las vueltas", comenta ella. "¡Hoy día se ofende todo el mundo por cualquier cosa! -se sorprende Arenas-. Tenemos que superar este momento, porque yo he vivido la censura con Franco y eso era muy complicado. Los tontos no tienen depredadores y entonces cada vez hay más. ¡Esta etapa se ha llenado de tontos!".