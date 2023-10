Jorge Javier le pide un cara a cara, a solas, a Isabel Pantoja: "Estás a tiempo de evitar el dolor que te haría no ir a la boda de tu hija"

La boda de Isa Pantoja y Asraf Beno está dando mucho que hablar. Sobre todo porque ya se ha sabido que la madre de la novia, Isabel Pantoja, no acudirá al enlace. O, mejor dicho, a la celebración, ya que, según TardeAR, los jóvenes ya han pasado por la notaría.

Allí no estaba la tonadillera. Tampoco estará el viernes, en la gran celebración del evento. Por eso, Jorge Javier Vázquez, que es el padrino de boda de Isa P y que ha mantenido una relación de amor-odio con la artista, se ha dirigido directamente a ella.

"Estás a tiempo de evitar el dolor que te haría no ir a la boda de tu hija", le dice. "Te conozco más de lo que crees, y estoy convencido de que esta situación te está provocando muchos lloros, por eso me gustaría poder charlar contigo", escribe el catalán en su blog de Lecturas.

De hecho, le pide un cara a cara. "Durante estos días he pensado, Isabel, que me gustaría hablar contigo. Los dos solos, sin nadie alrededor. En mi casa, tirados en el sofá. Tú fumando con un refresco de cola y yo con otro, que hace tiempo que no bebo. Y me gustaría contarte, Isabel, que desde que no bebo la gente me aburre bastante. Que antes aguantaba más los rollos de las personas porque tenía la mente anestesiada, pero ahora que vivo sobrio el común de los mortales me produce sopor. Te diría que entiendo cuando dices que te gusta estar en Cantora porque a mí me cuesta cada vez más salir de casa".

Además, recuerda su relación de amor-odio: "Acabo de escribir, Isabel, que me gustaría charlar contigo. Hubo una época que tuvimos complicidad. Que pasábamos horas al teléfono. Que nos reíamos. Hubo una época, también, en la que nos llevábamos a matar. Y que libramos una guerra sin cuartel que, hora es ya de reconocerlo, nos mantenía muy vivos. Despiertos. Preparando estrategias y desarrollando ataques. La guerra nos hacía sentir jóvenes".

Isa Pantoja y Asraf Beno ya se han casado, tal y como ha informado en exclusiva TardeAR. La hija de Isabel Pantoja ha pasado por la notaría este miércoles para formalizar el enlace.

Según ha detallado el programa de Telecinco, los jóvenes han oficializado su matrimonio de forma privada. Luis Pliego, director de Lecturas, ha dado los detalles del enlace. "Ha sido con una ceremonia íntima. En realidad ha sido solo el trámite en Fuenlabrada con dos testigos: la madre de Asraf y Sonia, la representante de Isa Pantoja. Ha sido en una notaría", ha informado el periodista desde 'SalseAR'.