Aitana recupera la sonrisa junto a Yatra tras la polémica: las fotos más bonitas de la pareja

Después de la tempestad llega la calma. Eso le ha pasado a Aitana, inmersa en su nueva gira, alpha Tour, por la que está recibiendo tantos elogios como críticas. Estas últimas llegan desde sectores que creen que tachan sus nuevas coreografías como inapropiadas para el público más joven.

La catalana ha puesto tierra de por medio y lo ha hecho con un viaje relámpago a Miami por un evento de Universal, su discográfica, junto a su pareja, el también cantante Sebastián Yatra.

En las fotografías, publicadas por Semana y Diez Minutos este miércoles, aparecen abrazados, relajados, sonrientes e incluso gastándose bromas.

Ella, tras mantenerse en silencio ante los comentarios, ha reaccionado a un vídeo en el que aparece llorando y ha demostrado que no está nada preocupada por lo que se está diciendo.

A la vez que algunos han mostrado su rechazo a sus coreografías sobre el escenario, donde se besa con algunos bailarines y hace bailes que muchos consideran sensuales, otros han salido en su defensa. Tanto personas anónimas como conocidas han criticado la doble moral con la que se juzga de distinta manera a un hombre y a una mujer, y han considerado que el show de la triunfita no es para nada inapropiado.

De hecho, ella misma habló de su cambio de estilo en este nuevo disco, alpha. "La gente me dice que quiero buscar un público más maduro y dejar atrás el infantil. No es así, porque ¿sabes lo difícil que es que un niño sea tu fan o que te preste atención? Para mí es muy fuerte tener un público que sean niños. Pero también invito a la gente a que venga a mis conciertos y vea que tengo otro tipo de públicos", afirmó a 20minutos en la presentación del álbum, antes de la gira. "Yo no hago música para cambiar de público, hago música para sentirme yo misma. Y cada año me siento de una manera distinta, tanto a nivel artístico como profesional".