Aitana desmiente que esté preocupada por las críticas sobre sus bailes: "Nada que ver, está todo bien"

Aitana continúa con su Alpha Tour por España, una gira que le ha valido un buen número de críticas por sus bailes, que han sido tachados de inapropiados para el público más joven. Pero ella, tras mantenerse en silencio ante los comentarios, ahora ha reaccionado a un vídeo en el que aparece llorando y ha demostrado que no está nada preocupada por lo que se está diciendo.

A la vez que algunos han mostrado su rechazo a sus coreografías sobre el escenario, donde se besa con algunos bailarines y hace bailes que muchos consideran sensuales, otros han salido en su defensa. Tanto personas anónimas como conocidas han criticado la doble moral con la que se juzga de distinta manera a un hombre y a una mujer, y han considerado que el show de la triunfita no es para nada inapropiado.

De hecho, ella misma habló de su cambio de estilo en este nuevo disco, alpha. "La gente me dice que quiero buscar un público más maduro y dejar atrás el infantil. No es así, porque ¿sabes lo difícil que es que un niño sea tu fan o que te preste atención? Para mí es muy fuerte tener un público que sean niños. Pero también invito a la gente a que venga a mis conciertos y vea que tengo otro tipo de públicos", afirmó a 20minutos en la presentación del álbum, antes de la gira. "Yo no hago música para cambiar de público, hago música para sentirme yo misma. Y cada año me siento de una manera distinta, tanto a nivel artístico como profesional".

Fue en Valencia donde Aitana estrenó su gira el 1 de octubre, debut donde presentó su espectáculo y comenzaron a llegarle las críticas y defensas. Sin embargo, en su segunda cita el pasado 7 de octubre en Málaga volvió a ser analizada, pero esta vez por un momento en el que se emociona antes de cantar su tema The Killers.

"Quiero deciros que si alguien está pasando por un mal momento o siente que está en un momento de cambio y que no es lo mejor del mundo ahora mismo, te acabas dando cuenta que todo cambio es experiencia y todo cambio, aunque no lo sepamos ver, siempre va a ser para mejor", dice la cantante catalana en el vídeo.

Esto provocó que El Periódico de España titulara la publicación como "Aitana se derrumba en su último concierto tras las críticas recibidas por sus coreografías", algo a lo que ella contestó para asegurar que no estaba llorando por las críticas.

"No, la verdad es que no, mi estado emocional ahí es por una canción de mi setlist que me da esa emoción cuando la canto", tuiteó. "Nada que ver con lo otro, lo otro todo bien", añadió, dejando claro que no está nada preocupada por lo que se está diciendo.