Los 27 acuerdan "por mayoría aplastante" mantener la ayuda a Palestina: "Frenarla sería un error, un regalo para Hamás"

Los Estados miembros de la UE tratan de poner orden en los acontecimientos de las últimas horas en Israel y Palestina y han decidido que se "mantendrá la ayuda" a Palestina gracias a una "mayoría aplastante" entre los 27, según confirmó el Alto Representante, Josep Borrell, al término del Consejo extraordinario de Exteriores convocado para este martes. "Hay una distinción clara entre los palestinos y Hamás. Considerados a Hamás un grupo terrorista, pero la Autoridad Palestina es nuestro aliado. No toda la gente de Palestina son terrorista. Cortar la ayuda humanitaria a Palestina sería contraproducente", resumió el jefe de la diplomacia europea en rueda de prensa.

Borrell reconoció que salvo "dos o tres excepciones" todos los Estados miembros han apoyado mantener las ayudas a Palestina, aunque sí han aceptado que estas se revisen. "La revisión tiene que darse rápido para asegurar que no se financia ninguna actividad terrorista", sostuvo el dirigente español. "Si descubrimos que estamos financiando a Hamás habrá que tomar responsabilidades; no creo que pase. Pero hay que comprobarlo. Esto no puede ser una excusa para ralentizar la cooperación con la Autoridad Palestina", sentenció, antes de repetir la idea principal de la reunión: "Sería un error parar la ayuda. Sería un regalo para Hamás".

Con todo, el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, y su homólogo palestino, Riad al Maliki, finalmente no han participado en el encuentro pese a la invitación del Alto Representante, que ha lamentado la situación y ha insistido en la necesidad de proteger a la población civil y sus necesidades básicas. Además, incidió en que Israel "tiene el derecho a defenderse" pero ha de hacerlo "de acuerdo al Derecho Internacional", algo que no ha sucedido en todos los casos.

"Condenamos todos los ataques contra civiles, todos significan todos", había dicho ya por la mañana el jefe de la diplomacia europea en declaraciones desde Omán, haciendo alusión a la declaración conjunta alcanzada entre la UE y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, reunidos en Muscat. En este sentido aseguró que los movimientos de Hamás "no ayudan en ningún caso" a la causa palestina, toda vez que la Unión apoya la solución de dos Estados que defiende también Naciones Unidas.