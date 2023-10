El Gobierno envía un avión a Israel y prepara un segundo vuelo para evacuar a unos 500 españoles

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha confirmado este martes que España ha enviado ya un avión a Israel para evacuar a ciudadanos atrapados en el país en conflicto por la cancelación de vuelos comerciales tras la escalada de violencia desencadenada por los ataques de Hamás. El número de evacuados podría llegar hasta los 500, por lo que Defensa trabaja ya en la obtención de los permisos para enviar un segundo vuelo a última hora de la tarde.

"En estos momentos está volando a Tel Aviv un avión", ha informado Robles a su llegada a un acto conmemorativo del 35 aniversario de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Según ha explicado la ministra, el vuelo ha salido de España sobre las 15.30 horas de este martes, con el objetivo de evacuar a ciudadanos españoles que se encuentren de forma temporal en suelo israelí por motivos de viajes de turismo o de negocios y que no puedan regresar por la cancelación de los vuelos comerciales.

El número de personas en esta situación podría alcanzar las 500, por lo que Defensa trabaja ya en conseguir los permisos para enviar un segundo vuelo. Se espera que el avión A330 que ya ha despegado llegue a Israel hacia las 20.00 (hora española), momento en el que partirá previsiblemente el segundo vuelo. Se calcula que cada una de las operaciones de evacuación dure un total de siete horas desde el despegue del avión en España hasta su regreso. Aunque no hay constancia de que ninguno de los evacuados necesite atención médica, viajan entre la tripulación un médico y una enfermera.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón, ha aclarado que el aeropuerto de Tel Aviv, donde se recogerá a los turistas españoles, es "seguro", por lo que no se ha desplegado ningún "dispositivo especial". Según ha señalado, la Embajada de España en Israel ha comunicado a los turistas afectados la hora a la que deben estar en el aeropuerto para el embarque y pondrá a disposición de la tripulación el listado de evacuados para admitir su entrada en el avión. "Si todo sale bien, sobre las 22:00 hora israelí [21:00 hora española] podría estar dispuesto para salir", ha añadido, respecto al regreso del primer avión.

La ministra de Defensa ha remarcado que el dispositivo es solo para ciudadanos españoles que se encontraran de forma temporal en Israel, por lo que no afecta a los cerca de 10.000 residentes , cuya repatriación no está prevista. "No estamos en un escenario de que haya ciudadanos que quieran dejar Israel, por tanto ese es un escenario que no se está planteando en este momento", ha argumentado.

Robles ha asegurado que su departamento recibió esta mañana la petición del Ministerio de Asuntos Exteriores para evacuar a los turistas españoles atrapados en Israel y ha puesto en valor la labor del Ejército del Aire, que se puso en marcha "inmediatamente". "Se ha retrasado la salida como consecuencia de que estábamos esperando los permisos correspondientes tanto de salida como de aterrizaje", ha explicado.

Además, la titular de Defensa ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez condena la ofensiva de Hamás sobre Israel, con quien España mantiene "buenas relaciones". "Son ataques terroristas sin paliativos, no tienen justificación ninguna", ha recalcado. "La posición del Gobierno de España es clara e inequívoca: condena total y absoluta hacia esos ataques terroristas, que nada tienen que ver con el pueblo palestino", ha matizado que "no está sobre la mesa" el apoyo militar a Israel, dado su "poderío militar y de inteligencia".

El foco del conflicto se ha ampliado en las últimas horas también a Líbano, desde donde se ha producido un fuego cruzado con Israel. Robles ha recordado que hay 600 militares españoles desplegados en el país mediterráneo, en el marco de la misión de paz de Naciones Unidas. La ministra ha asegurado que los cascos azules españoles tienen "la moral alta" y realizan labores de patrulla "con todas las precauciones necesarias". "Ya están haciendo patrulla ordinaria con la moral muy alta, con todas las precauciones necesarias y preparados para este momento de alerta", ha expresado, afirmando que el contacto del ministerio con la misión es "permanente".