Madrid simplificará las becas comedor para evitar el retraso en la concesión a las familias

Los problemas y errores surgidos durante la tramitación de las becas de comedor escolar ha ocasionado que muchas familias desconozcan todavía si, después de un mes de clases, son beneficiarias de esta ayuda. Para evitar futuros problemas, la Comunidad de Madrid trabaja ya en un nuevo sistema "más sencillo". El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha anunciado este miércoles, antes de entrar en el acto de inauguración del nuevo curso en el Real Conservatorio de Danza Mariemma, su intención de introducir una modificación en los próximos cursos académicos.

"Estamos trabajando ya para diseñar un nuevo sistema que sea mucho más sencillo para las familias y para los centros, para que una circunstancia así no se produzca de nuevo", ha expresado Viciana, quien ha recordado que los fallos que se han registrado se deben a la transición entre el anterior sistema de precios reducidos y el modelo de becas comedor.

La tramitación de las ayudas generaron que muchas familias cometieran errores de forma y que no acreditasen debidamente los requisitos necesarios para recibir la beca. El consejero pidió tranquilidad, ya que aseguró que "aquellos que cumplan los requisitos seguirán contando con la beca comedor". Ante el elevado volumen de solicitudes que requerían subsanar errores, la Comunidad de Madrid decidió prorrogar el plazo hasta el 4 de octubre, aunque la semana pasada desde la Consejería se anunció que aceptarían solicitudes de subsanación fuera de fecha.

Desde la Consejería se envió este martes a los centros escolares, a través de las direcciones de área territorial, un comunicado recordando que deben asumir los costes del comedor escolar de todos los alumnos que solicitaron la ayuda hasta que se resuelvan las peticiones pendientes. El objetivo del Ejecutivo autonómico es "que ningún niño se quedase sin la beca comedor", ha recordado Viciana. Los colegios e institutos disponen de un presupuesto propio para hacer frente a este tipo de gastos. El consejero de Educación también ha aclarado que la Consejería transferirá el importe del gasto cuando se hayan solucionado todos los problemas de gestión.

Desde el sindicato de Comisiones Obreras exponen que "los centros manifiestan mucha preocupación" porque los recursos económicos propios que disponen solo les permiten cubrir los costes de uno o dos meses, pero no de manera indefinida. La responsable de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, se preguntaba quién se pregunta "qué pasa con las familias" que hayan acumulado "una deuda con los centros que luego no van a poder pagar mediante la beca porque finalmente la beca no le sea concedida". Sin embargo, la Consejería de Educación expresó que no solicitaría la devolución de este dinero si este procedimiento concluye que un alumno no tiene derecho a ser becado.