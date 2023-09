La Comunidad de Madrid ha anunciado este lunes que adelantará los gastos del servicio de comedor escolar a las familias que han pedido una beca y aún no saben si su solicitud ha sido aceptada y, por tanto, no están en condiciones de percibir la ayuda pública. La Consejería de Educación cubrirá los costes mientras dure la tramitación de los expedientes y no pedirá la devolución si este procedimiento concluye que un alumno no tiene derecho a ser becado.

Así lo ha detallado este lunes el consejero del ramo, Emilio Viciana, durante una visita a un centro de Formación Profesional (FP) situado en Leganés. "Queremos garantizar que ningún niño que lo necesite se quede sin comer", ha aseverado el responsable autonómico, que ha asegurado que la orden de correr con los gastos del servicio ha adquirido firmeza este mismo lunes.

Viciana ha aludido a la entrada en vigor del nuevo sistema para conceder las becas de comedor, que pasa de uno de precios reducidos y exenciones a otro de concesión directa, como causante de una serie de incidencias que están demorando la concesión de las becas. El nuevo marco "incrementa" las garantías para las familias solicitantes, según el Ejecutivo regional, pero a la vez es más rigorista y precisa de una serie de pasos administrativos y formalidades que han provocado que muchas solicitudes se hayan tramitado con defectos de forma, ha incidido.

Se trata de errores "mínimos", como la falta del DNI o de la firma de los progenitores, y ya se está contactando con las familias para subsanar estos errores, según indican desde la Consejería de Educación. Además, se ha dado orden a las direcciones de los centros para que auxilien a las familias en todo lo que precisen para aportar los documentos necesarios.

"Estas incidencias quedarán resueltas antes del 31 de octubre", han remarcado desde el departamento que dirige Viciana, que han insistido en que esta decisión se ha adoptado para evitar cualquier "perjuicio" a las familias necesitadas de una beca para pagar el comedor de sus hijos. La Comunidad, además, ha comunicado que va a adelantar estos gastos 'a fondo perdido'.

Esto quiere decir que la Administración regional no pedirá que se le reintegre las cantidades abonadas a aquellos alumnos a los que haya cubierto el coste del servicio mientras dure la tramitación del expediente y cuya petición de beca sea finalmente desestimada por no cumplir los requisitos para ser becado.