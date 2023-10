La vida de Lucía Sánchez atraviesa uno de sus momentos más delicados. Aunque la que fuera participante de La isla de las tentaciones 3 siempre ha tratado de mostrar su mejor cara a través de redes sociales, en ocasiones es inevitable romperse.

Y es que, después de revelar el susto que se llevó con su hija Mía en urgencias y de lidiar con los problemas de custodia con su expareja, Isaac Torres, la gaditana no ha podido evitar desahogarse con sus seguidores.

No obstante, no ha querido hacerlo donde "la ve todo el mundo" -es decir, como haría habitualmente, a través de sus historias de Instagram-, sino que ha recurrido, ni más ni menos, que a las redes sociales de Edu, su mascota, a quien la influencer ha creado su propio canal de difusión con el objetivo de desahogarse, aprovechando su reducido número de fieles seguidores. "Queda un poco feo estar contando pena todo el tiempo a través de historia", ha compartido la gaditana a esta red de apoyo.

Lucía ha optado por esta vía que le otorga una mayor 'privacidad' debido en gran medida a que su perfil oficial todavía tiene vetada esta función de creación de canales de difusión. "Me voy a ir desahogando. Llevo días muy mal", ha comenzado a decir la gaditana a través de esta red social. "Aunque por Instagram queramos enseñar lo mejor de nuestras vidas, a veces no podemos mentir. Mi psicóloga está de baja maternal y creo que la necesito. Hoy llevo todo el día llorando", ha confesado.

A pesar de todo, la gaditana se siente agradecida de poder contar con su hija, quien se ha convertido en su principal refugio y fuente de alegrías: "Doy gracias de que tengo a Mía, porque en otro momento de mi vida estaría en la más absoluta mierda, pero gracias a ella no me lo permito".

Uno de los problemas que sufre fruto de su bajo estado anímico repercute directamente en su apetito. "Cuando algo va mal se me cierra el estómago, y ahí no entra nada", ha dicho. "Ya sabéis todos que soy delgada desde que nací, pero claro… eso no ayuda. Por eso me molesta y me duele tanto cuando me dicen que estoy muy delgada y que coma más", ha expresado.

Por suerte, la gaditana tiene un motivo por el que animarse y más después de que el extentador, Isaac Torres, fuese captado en una discoteca junto a su nueva ilusión. "Algo bueno es que voy a visitar mi nueva casa. Voy a medir para ir pidiendo muebles y que me hagan el diseño", ha celebrado la influencer, aunque reconoce que "tampoco es que esté saltando" de ilusión por hacerlo.

Lucía Sánchez se ha mostrado más frágil y sincera que nunca con sus seguidores y es que cada vez son una parte más importante de su vida. "Cuando hablo con vosotros me vengo un poco arriba y hasta me entran ganas de cenar", ha expresado la de Cádiz.