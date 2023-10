Isaac Torres explica, entre lágrimas, por qué no ha ido a ver a su hija

La vida de Isaac Torres se encuentra en uno de los puntos más complicados. Así lo ha compartido el joven a través de sus redes sociales. El joven no ha podido viajar a Cádiz para poder ir a ver a Mía, su hija fruto de su relación con Lucía Sánchez por un duro motivo.

El extentador de La isla de las tentaciones ha tenido que explicar el porqué de su ausencia durante estas últimas tres semanas. Con una expresión desgarradora Lobo ha querido poner fin a todos los rumores.

En su último vídeo ha querido dejar claro que ya no quería ser más el centro de atención y, por eso, no había dicho nada hasta el momento. Entre lágrimas y con la voz rota, Lobo ha explicado la verdad: "Chicos, estoy hasta las pelotas de escuchar tonterías de todo el mundo. Lo voy a decir una vez y no lo voy a decir nunca más, porque no quería que se supiera...",

"Si estoy en Barcelona, es porque a mi padre le han operado y le han quitado un cáncer. Entonces, es normal que yo quiera estar con él y quiera pasar tiempo con él...", ha explicado sin poder evitar ponerse a llorar. "Si no os entra en la cabeza, pues vosotros mismos, y ya está", ha sentenciado.

Desde que supera el diagnóstico de su padre, Isaac siempre ha intentado mantener la calma y ser optimista. Sin embargo, ante los últimos acontecimientos no ha podido evitar venirse a bajo. Este ha sido el motivo por el cual ha decidido priorizar el tiempo con su padre, a quien considera su mayor apoyo.