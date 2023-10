Lucía Sánchez explica cuál es uno de los problemas que sufre desde que fue madre: "Estoy malísima"

Desde que fuera madre, la vida de Lucía Sánchez ha dado un giro de 180º. No solo por los grandes cambios que ha vivido al comenzar esta nueva etapa ni cómo ha llevado las idas y venidas de su relación con Isaac Torres, el padre de la pequeña, sino por su salud. Así lo ha desvelado la que fuera participante de La isla de las tentaciones.

El nacimiento de Mía fue una alegría para toda su familia, una felicidad que vino acompañada de un gran descontrol. Su embrazo no fue fácil, y mucho menos lo fue el parto. De hecho, debido a este, la joven gaditana sufrió fuertes dolores a cauda de un prolapso, el desplazamiento del hueso sacro y una diástasis abdominal. Aunque estos no fueron los únicos.

A través de sus redes sociales, la exnovia de Lobo ha hablado con preocupación de su salud menstrual. "Estoy malísima con la regla. No entiendo qué me pasa desde que tengo a Mía", ha comentado en su cuenta de Instagram. Un mal estar que se une a los problemas que veía arrastrando con su pecho.

Lucía habla de su malestar. luciasar94 / INSTAGRAM

Para intentar controlar la situación, Lucía no ha dudado en acudir a un ginecólogo especializado. Según ha contado la influencer, este tipo de desajustes hormonales son normales, pero no comprende por qué su cuerpo no ha vuelto a la normalidad tras casi un año: "O no me pongo en meses o, como este mes, que me he puesto dos veces con un descanso de una semana".

De hecho, ni las "pastillas para regular" su menstruación parece están haciéndole efecto. "Me duele mucho la barriga", se quejaba explicando cómo su regla ha perdido el ritmo normal y ha llegado a tener retrasos prolongados de tiempo. "Una mierda" ha sido el comparativo que ha usado la joven para explicar su situación.