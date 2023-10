La 'tiktoker' Lola Lolita, entre las 'influencers' más destacadas del año según Forbes

La tiktoker valenciana Lola Moreno, conocida como Lola Lolita, ha sido la elegida para protagonizar la última portada de Forbes, en la que destacan a los 100 mejores creadores de contenido de España.

Sin ningún orden en particular, la revista ha celebrado a todo tipo de personalidades por conseguir destacar en los últimos meses en su trabajo en las redes sociales.

Es evidente que en la lista no podía faltar Lola Lolita que, con 11 millones de seguidores en total, "es un reclamo indiscutible para los jóvenes". Junto a ella, también comparten protagonismo compañeras de TikTok como Àngela Mármol o Nobody is Ugly.

Además, su gran amiga Violeta también ha sido señalada por su "contenido diverso y motivador que ha inspirado a otros a reinventarse y superar desafíos". Con 2,3 millones de seguidores, su presencia no deja de crecer en Instagram.

También, del mundo de los directos, Nil Ojeda, ganador del Premio Ídolo del año al principio de 2023, ha sido elegido como una de las figuras de YouTube más reconocibles de los últimos meses.

En la categoría de Lifestyle, la más abundante, han incluido a los grandes nombres de Instagram como Laura Escanes, Dulceida o María Pombo y a caras conocidas de la televisión como Susana Bicho o Ana Matamoros. Esta última, ha agradecido que hayan podido ver "más allá de su apellido".

"Hace más de 8 años que empecé en YouTube y desde entonces he intentado hacerme un hueco en este sector que pocos valoran y muchos anhelan. Hay un momento, como hoy, en el que todo eso pasa a un segundo plano" ha comentado, tras entrar por primera vez en la lista. Su hermana, Laura Matamoros, también ha sido incluida.