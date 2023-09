Lucía Sánchez revela el motivo por el que Isaac Torres no tiene la custodia compartida de su hija Mía

A pesar de que Isaac Parejo exprime al máximo cada segundo que tiene con su hija Mía, lo cierto es que el televisivo 'Lobo' no puede disfrutar de ella tanto como le gustaría y, desde hace tiempo, podría estar luchando por la vía legal para que cambiase su situación.

Hace tan solo unas semanas, el influencer catalán contó públicamente que Lucía Sánchez, su exnovia y madre de su hija, tan solo le permite ver a Mía dos días a la semana -"los miércoles y los jueves", durante dos horas, y en los fines de semana alternos, dos horas cada día, debido al acuerdo de custodia que ambos mantienen desde su ruptura.

A raíz de este polémico vídeo que el catalán subió a sus redes sociales, Lucía tuvo que hacer frente de nuevo a un aluvión de comentarios negativos en los que se criticó este restrictivo régimen de visitas al que ha llegado con su expareja. "Yo no soy el juez", se defendía la influencer gaditana cuando esta cuestión le salpicaba por primera vez.

Si bien la exconcursante de La isla de las tentaciones 3 siempre ha dejado claro que no le ha puesto nunca ningún impedimento al padre de su pequeña para que vaya a verla, algunos de sus seguidores se siguen preguntando si, en algún momento, pasarán a tener una custodia compartida.

En un reciente directo de Instagram, la gaditana respondió a uno de esos comentarios explicando que, por el momento, no es viable esa opción porque su hija todavía se alimenta a base de leche materna. "Cada dos por tres tengo a la niña enganchada a la teta, es imposible", argumentó la influencer.

No obstante, después de que algunos de sus fans volviesen a insistir en el tema, Lucía cambió su tono, mostrándose, de pronto, más tajante: "Porque no", dijo. Con esta contundente respuesta, la influencer deja claro que no desea que se produzca ese acuerdo con su exnovio, quien desde que rompieron volvió a Barcelona.

"La pregunta de si ve a la niña sobra porque es lógico que la ve, tanto su padre como su madre la ven", se quejó la influencer en ese mismo directo. "No paráis con lo de que la ve muy poco, ¿estáis vosotros en las visitas?".