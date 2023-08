Isaac Torres publica un vídeo jugando con su hija: "Qué bonito cuando me llamas papá y me miras con esa carita de pillina"

El televisivo Isaac Torres no puede disfrutar de su hija tanto como le gustaría. Y es que, el joven, que comparte hija con Lucía Sánchez, solo puede visitar a la pequeña Mía cuando el acuerdo de custodia compartida que mantiene con su expareja se lo permite.

El estrecho lazo que se forjó entre los exparticipantes de La isla de las tentaciones durante su aparición en el reality hace tres años parece haberse roto. A pesar de tener una hija en común, la gaditana y el catalán rompieron su relación sentimental hace semanas y, a juzgar por las pullitas que ambos se han lanzado por redes sociales, no fue de buenas formas.

Isaac contó hace días por Instagram que el convenio para poder estar con su hija, que ambos han definido como "amistoso", solo le permite ver a Mía dos horas "los miércoles y los jueves y un fin de semana, sí y un fin de semana, no". Sin embargo, el tiempo que el Lobo pasa con su pequeña es "mágico", como él mismo ha mostrado en una publicación reciente.

El de Barcelona ha querido presumir de la feliz etapa que está viviendo como padre por redes. Hace unos días subió a su perfil de Instagram un vídeo jugando con su niña acompañado de unas tiernas palabras: "Todas las tardes son mágicas contigo, pero hoy ha sido la mejor de todas. Que bonito cuando me llamas papá y me miras con esa carita de pillina. He tenido que cortar el vídeo, ¡pero es que me meo!".

Mientras algunos han cuestionado su decisión de tapar el rostro de la pequeña por redes sociales, otros han comentado la publicación dejando claro lo deseosos que están de ver la cara de Mía.

También se han hecho eco las respuestas al vídeo de algunos de sus compañeros de Mediaset. La exparticipante de la última edición de La isla de las tentaciones, Yaiza Tejera y el colaborador de Telecinco, Rafa Mora, han puesto emoticonos de corazones.

A ellos se ha sumado el extronista de Mujeres y hombres y viceversa y expareja de Tania Déniz, Alberto Barranco, que ha comentado: "Increíble".