Cuando Emaza Gibson firmó un contrato con Jason Derulo creía haber cumplido un sueño con el que haría despegar su carrera. Sin embargo, aquel sueño derivó en tal pesadilla que ha acabado por demandar al cantante por haberla fichado únicamente porque tenía interés sexual en ella.

"Tengo ansiedad. Estoy traumatizada", ha declarado Gibson este jueves en una entrevista con la cadena NBC News. "Ya había tenido que lidiar con situaciones laborales inhumanas… Pero ahora he regresado al punto de partida y no tengo nada", ha explicado la aspirante a cantante, que se siente completamente defraudada por la estrella de 34 años.

La artista, que se denomina a sí misma como "altuista" y "activista" en Instagram, afirma en la demanda que ha obtenido el portal de noticias Page Six que Derulo le hizo varias insinuaciones sexuales no deseadas después de que comenzar a trabajar juntos a nivel profesional y que ese había sido su objetivo desde el principio.

Según el escrito, Gibson conoció al cantante de Wiggle, Talk Dirty o Glad U Came en agosto de 2021, y ya en aquel momento el artista le pidió que grabara un mixtape [recopilatorio de canciones] en cuatro meses y un álbum en seis. Emocionada por comenzar su carrera en solitario, Gibson firmó el contrato, pensando que era una "obviedad" hacerlo.

Sin embargo, la artista añade en la demanda que Derulo continuamente la invitaba a tomar unas copas durante todo ese tiempo, si bien ella rechazaba todas las ofertas para "mantener una relación profesional". Eso ofuscó de tal manera a Derulo que acabó por llevar él mismo el alcohol a las sesiones de grabación en el estudio.

En su versión de lo sucedido, Gibson, que ahora tiene 25 años y que está representada por el mismo abogado que lleva las demandas contra Lizzo, recalca que un día de septiembre de 2021 supuestamente le dieron "cantidades inapropiadamente grandes de alcohol" durante una de las sesiones y que sintió mucha "presión" para bebérselo en ese momento.

Asimismo, añade que las drogas, en especial la cocaína, también estaban presentes en ocasiones en el estudio, y que en un momento dado Derulo una vez le pidió que participara en "piel de cabra y escamas de pescado [goat skin and fish scales]", lo que, según ella, pertenece a un ritual sexual.

Gibson asegura que esto fue lo que le demostró que el cantante de Watcha Say? le estaba haciendo una "propuesta explícita de sexo a cambio de éxito". Además, detalla un incidente en noviembre de aquel año en el que Derulo se puso furioso, citando esta ocasión como ejemplo de su presunto comportamiento agresivo del artista.

Jason Derulo sued for allegedly expecting sex after signing singer to record deal https://t.co/y14yp3unug pic.twitter.com/10FHajzTxK — Page Six (@PageSix) October 5, 2023

Además, recuerda en la demanda que le presentaron a una mujer llamada Rosa para que se diera cuenta de cómo su carrera podría progresar si se acostaba con Derulo, pero que este supuestamente "perdió el control y comenzó a golpear agresivamente sus apoyabrazos" cuando descubrió que Gibson le había contado a su manager, Frank Harris, sobre la figura de Rosa.

Gibson detalla que en junio de 2022, Derulo supuestamente tuvo otro ataque cuando ella llegó tarde a una sesión de grabación en su casa de Malibú, California. "Tuve que dar un paso atrás y me llevé la mano al pecho, porque nunca nadie se me había acercado de esta manera", afirmó a la NBC News, tras recordar cómo el cantante supuestamente había "cargado" contra ella cuando por fin llegó.

Según los documentos presentados en la demanda, que incluye intimidación, despido improcedente por represalia ilegal e incumplimiento de contrato, el acuerdo discográfico de Gibson se rescindió después de ese incidente el 6 de septiembre de 2022.

"Solo estoy tratando de luchar por lo que es correcto, porque lo que me hicieron no estuvo bien", ha declarado Gibson a la NBC News. "Y no quisiera que nadie más pasara por lo que yo pasé. Me hicieron perder el tiempo. Me prometieron tantas cosas… 'Olvídate del contrato', eso me dijeron. Pero si yo no hacía mi parte según ese contrato, estaba en problemas. Tenía que responsable", ha finalizado.