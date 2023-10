Whoopi Goldberg critica a Rachel Bilson por su opinión sobre los hombres no promiscuos

La actriz Rachel Bilson, famosa por su papel de Summer Roberts en la serie The O. C., sembraba la polémica el pasado lunes con unas declaraciones en su podcast, Broad Ideas, afirmando: "No quiero sonar muy crítica, pero para mí es muy extraño si un hombre tiene 40 años y solo se ha acostado con cuatro mujeres". Ahora, Whoopi Goldberg le ha contestado.

A la ganadora del Oscar por Ghost no le gustaron demasiado las declaraciones de Bilson, de 42 años, y en el programa The View, en el que colabora desde hace años, aseguró que no entendía sus palabras. "En mi opinión, si él está contento contigo y os lo estáis pasando bien, ¿de qué te quejas?", ha comenzado.

Goldberg ha añadido que lo que es "extraño" de verdad es que a Bilson le preocupe "si un homobre ha tenido una o muchas parejas sexuales". "¿Por qué es asunto tuyo? Es que no es asunto tuyo", ha insistido, así como que se siente frustrada como mujer porque se vuelva a hablar en estos términos.

Whoopi ha explicado que en el pasado las mujeres se "quejaban" de que "tradicionalmente, a los hombres se les ha enseñado a tener muchas parejas sexuales" y a que podían "hacer lo que quisieran", pero ahora se ha ido reconvirtiendo en todo lo contrario. "¿Y ahora esto está cambiando vas y te cabreas? No lo entiendo, la verdad", ha dicho.

Su compañera en el programa, Joy Behar, ha intervenido y le ha comentado a Goldberg que cree que se trata más de la "calidad de las cuatro" relaciones que haya tenido ese supuesto hombre que de la "cantidad". "¡Pero es que ella no sabe cuál ha sido la calidad!", ha contestado Goldberg, de 67 años, antes de que la mesa bromease sobre al menos encontrar a un hombre que sepa lo que es el Punto G.

Ante la reacción de la actriz, Rachel Bilson ha querido explicarse hablando con Entertainment Weekly, instando a que escuchen el programa concreto y no solo esas declaraciones: "Quiero decir que he sido una gran fan de Whoopi desde hace muchos años, así que cuando vi el titular en el que criticaba algo que dije, por supuesto que me preocupé".

Whoopi Goldberg slams Rachel Bilson for ‘bitching’ about men not having enough sexual partners https://t.co/imGwW4zGIO pic.twitter.com/Uke8twJEVU — Page Six (@PageSix) October 5, 2023

La intérprete ha continuado explicando que su podcast es "un lugar abierto y muy seguro para discutir de cualquier cosa" y que casualmente surgió el tema de las parejas sexuales. "Fue un comentario frívolo porque estaba hablando con amigos, y luego me retracté, porque incluso hablando de eso ahora, verdaderamente no lo pienso", ha dicho Bilson, que finalizado: "Por eso creo que es importante aclararlo y defenderme".