Esta es la extraña inversión de Jason Derulo para multiplicar su fortuna

Jason Derulo es conocido en todo el mundo por su increíble carrera musical y su innumerable lista de éxitos. Desde 'Whatcha Say', su primer sencillo en 2009, ha colocado más de 10 canciones en el número uno de las listas mundiales.

'Wiggle', 'In my head', 'Trumpets', 'Want to want me' o 'Savage Love' son algunos de los temas que han permitido a Derulo convertirse en uno de los artistas más laureados de la última década.

A pesar de ello, el éxito del artista estadounidense no acaba aquí y es que su impacto en el mundo de los negocios es casi superior a su impacto a nivel musical.

La vida empresarial de Derulo

En el año 2017, durante su entrevista en El Hormiguero, Jason Derulo ya expresó a Pablo Motos su deseo de convertirse en un referente del mundo empresarial y tener en propiedad un total de 100 empresas.

Por aquel entonces, Jason ya era propietario de 13 empresas de muy distinta índole. El artista estadounidense contó que poseía, entre otros negocios, un sello discográfico, una editorial, una marca de bebidas de proteínas, otra de vodka, una inmobiliaria y una cadena de gimnasios cuyos socios eran Justin Bieber, Ashton Kutcher y Sylvester Stallone.

Desde aquella entrevista han pasado más de seis años en los que Derulo no ha cesado en su empeño de continuar con las inversiones y buscar nuevas oportunidades. En una de sus entrevistas más recientes, el artista confesó que acababa de realizar una inversión más que interesante, pero que, en realidad, era muy poco 'sexy'.

El negocio menos ‘sexy’ de Jason Derulo

Durante la entrevista en el podcast de la BBC Business Daily, Jason contó que había invertido en un negocio llamado Rocket Car Wash, una empresa estadounidense especializada en lavados de coche.

Derulo explica que, en realidad, se vio atraído por este negocio debido a su modelo de membresía. Esta empresa funciona con una suscripción, al igual que lo hacen plataformas como Netflix o Uber, y te permite lavados de coche ilimitados durante todo el mes.