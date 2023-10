Díaz, sobre su foto con Puigdemont: "Las madres y los padres del colegio de mi hija me dan las gracias"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, acudió este jueves a los Foros de La Vanguardia en un acto celebrado en Barcelona. En su intervención, Díaz justificó su encuentro con Carles Puigdemont, expresident de Cataluña, y dejó una frase que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales.

"Las madres y los padres me dan las gracias porque saben lo que estoy haciendo", comentó la líder de Sumar asegurando que en el colegio público al que lleva a su hija, en Madrid, los padres le agradecen su encuentro con el expresidente. Por ello, detalló que es importante empatizar con las "personas que están fuera del país o que han sufrido cárcel".

"Yo no conocía personalmente al señor Puigdemont. Tenía mucho interés en hacerlo. Me ha ayudado mucho mi padre en esa conversación porque es una persona que está fuera de nuestro país", comentó. No obstante, admitió que fue "una foto arriesgada", aunque fue algo que quería que se produjera, pues "sabía que las estrategias de negociación hay una clave, el reconocimiento" entre las partes negociadoras.

Sus palabras no han pasado desapercibidas y los usuarios de la red social X (antes Twitter) han opinado al respecto. "Que hablen las madres y los padres, a ver si es verdad, ha espetado un internauta. "No se lo cree ni ella", ha asegurado otro.