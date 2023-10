El Hierro afronta la llegada de cayucos sin apenas recursos y con problemas para la acogida de menores: "Estamos desbordados"

"Esto es una vorágine, estamos desbordados. Siguen llegando cayucos y estamos seguros de que esto no va a parar, el mar está en calma y esta ruta está consolidada". Habla el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, que atiende brevemente a 20minutos rozando el final de una semana sin precedentes en la isla.

El Hierro vive estos días "unos de los momentos más intensos" que se recuerdan en relación a la llegada de migrantes a sus costas. Así lo denunció el Cabildo de El Hierro en una declaración institucional aprobada el pasado jueves por unanimidad en un Pleno ordinario. Ante el rescate de más de 1.700 personas migrantes que han arribado a la pequeña isla esta semana, la declaración hace un llamamiento para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, convoque una cumbre junto al Gobierno de España, el Ejecutivo canario, las instituciones locales y las ONG que trabajan sobre el terreno.

"Es una demanda para que vengan representantes de la Unión Europea y del Gobierno español para constatar la realidad que está viviendo la isla y, a partir de ahí, tomar decisiones", señala Armas. La isla, de 11.000 habitantes, carece de los recursos necesarios para lidiar con la crisis migratoria que se cierne sobre sus costas. La temporada de llegadas no ha hecho más que comenzar y se prolongará, previsiblemente, durante varios meses.

Según apunta Manuel Capa, trabajador de Salvamento Marítimo y portavoz del comité sindical, ahora mismo en El Hierro está operando una sola unidad, una única lancha salvamar con ocho tripulantes a bordo que se reparten en guardias semanales de 24 horas. Una lancha ha efectuado los rescates de todas las personas que han llegado a las costas de la isla. "No entendemos cómo no se trasladan otras lanchas a la zona o no se incluye otra tripulación", denuncia Capa.

Además, la lancha no tiene capacidad para subir a bordo a los cientos de migrantes que viajan en los cayucos, así que lo que hacen es remolcar la embarcación hasta el puerto. Esto supone un peligro, según advierte Capa, porque en caso de que uno de los cayucos vuelque no hay espacio para subir a todos los migrantes, un trabajo que en todo caso tendrían que hacer entre los dos marineros que trabajan en la salvamar.

Al pie de la isla de El Hierro operan los trabajadores de Cruz Roja atendiendo a los migrantes que alcanzan la costa gracias a la labor de rescate de Salvamento Marítimo. "La situación está siendo compleja porque la frecuencia de llegadas es muy intensa para la estructura de la isla", relata a este diario Íñigo Vila, uno de los operadores de Cruz Roja sobre el terreno. Según llegan los migrantes, Vila y sus casi cuarenta compañeros se encargan de conocer su estado físico y les atienden, les proporcionan bebida, comida y ropa seca antes de que se suban a un autobús que les lleva a los centros de acogida.

Inmigrantes rescatados, en el puerto de La Restinga, en El Hierro. Gelmert Finol / EFE

Traslados a Tenerife a un "ritmo extraordinario"

Por el momento, la derivación de personas a la isla de Tenerife se lleva a cabo a un ritmo "extraordinario", apunta el presidente del Cabildo. "Toda la gente que entra, sale de la isla en 24 ó 48 horas, pero está llegando mucha gente y cuando desembarcan seis cayucos a la vez nos vemos desbordados, sin recursos". Íñigo Vila explica que se está intentando que los traslados sean incluso más frecuentes y defiende que "la clave" para que la situación no acabe en colapso es mantener la fluidez en las derivaciones a otras islas más grandes.

Los traslados exprés a Tenerife son continuos, buena parte de los migrantes que han desembarcado en El Hierro han zarpado de la isla en ferris de línea regular y a través de una patrullera de la Guardia Civil, la Río Segura.

Uno de los problemas, concreta el presidente Alpidio Armas, está en la llegada de menores, a los que se tarda más en derivar. Actualmente permanecen en la isla "en torno a 197 menores, cada vez más porque las derivaciones son más lentas". Una vez más, El Hierro encuentra enormes dificultades para acogerles, de forma que se están improvisando espacios de acogida en residencias escolares, antiguas guarderías o albergues.

También es especialmente precaria la capacidad de atención sanitaria en la isla. Una de las principales reclamaciones que el Cabildo dirige al Gobierno canario es el envío de personal sanitario para atender a los migrantes. Actualmente, según Armas, se está trasladando personal sanitario de los centros de salud ordinarios para hacer frente a las necesidades de los migrantes que llegan en cayucos. Esto ha provocado que la población de El Pinar se haya quedado sin servicios médicos.

La situación en El Hierro es crítica, no sólo por el número de llegadas y el tamaño de la isla, sino porque la ruta de llegada a sus playas es una novedad. El Hierro se ha convertido en un destino "consolidado" para los migrantes que huyen de Senegal, pero también de Ghana. Los cayucos parten de estos países y se alejan kilómetros de la costa para evitar los controles migratorios de Mauritania y los de la Guardia Civil. Una vez desplazados de la costa africana, llegar hasta El Hierro, un destino poco habitual en los últimos años, es el objetivo que se marcan.

"El riesgo depende de muchos factores", explica Vila minutos antes de la llegada de otro cayuco, "cuando más al sur esté el punto de partida se supone que la ruta es más arriesgada, aunque esto también depende del tipo de embarcación y el número de personas a bordo". Lo que está claro, sostiene, es que "echarse al mar en una embarcación tan precaria para un recorrido tan largo es un grandísimo riesgo, más aún cuando hay mujeres y niños embarcados".