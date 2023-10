La moción del PP contra la amnistía sale con el 'sí' de Vox y el "no como una casa" del PSOE

El PP madrileño ha sacado adelante la proposición no de ley que había presentado en la Asamblea regional hace semanas para rechazar una hipotética amnistía pactada entre el PSOE con Junts y ERC para cerrar el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. A los 'populares' les bastaba con los 70 escaños de su grupo para que prosperara la iniciativa, pero por el camino se han encontrado el apoyo de los 11 parlamentarios de Vox, a pesar de que no se han aceptado las enmiendas que habían presentado.

Los diputados socialistas han votado un 'no' "como una casa", tal y como ha manifestado su portavoz Llanos Castellanos, a la iniciativa. El rechazo del grupo ha sido unánime, a pesar de que el PP barajaba la posibilidad de alguna disidencia y por eso solicitó el voto secreto. "Lamentamos no poder depositar una cartulina con un 'no' muy grande en la urna", ha sido la respuesta que ha encontrado del PSOE.

Más Madrid también ha rechazado la proposición. "Se parecen a Puigdemont mucho más de lo que están dispuestos a asumir", ha opinado Emilio Delgado, que ha sido el encargado de defender la postura de la formación progresista. "Él está dispuesto a incendiar a Cataluña contra España para sacar rédito político y ustedes están dispuestos a incendiar a España contra Cataluña", ha abundado.

"No se están oponiendo a ninguna ley porque no hay ni ley ni gobierno", ha insistido Delgado, para criticar que los 'populares' hayan registrado en la Asamblea regional una iniciativa que nada tiene que ver con los problemas de los madrileños o la gestión autonómica.

"Si salen adelante los planes de Sánchez y los golpistas, la factura la tendrán que pagar los madrileños", ha contraargumentado Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño y encargado de defender la iniciativa sobre la amnistía.

"Es un chantaje a nuestra democracia", ha opinado Serrano sobre lo que supondría acordar una amnistía a los líderes del procés. "Todas las cesiones han sido insuficientes para un nacionalismo insaciable", ha insistido bajo la atenta mirada de Isabel Díaz Ayuso, que ha asistido a la primera parte del debate desde su escaño pero luego se ha ausentado.

Serrano ha recordado los pactos que han sellado PP y PSOE en las últimas décadas sobre diversas cuestiones y a pesar de sus diferentes ideologías y ha lamentado que ya no es posible este tipo de puntos de encuentro.

La portavoz del PSOE ha considerado que la iniciativa que se ha debatido este jueves en la Asamblea es la "última maniobra" del PP para "no asumir" que no van a gobernar. "España no quiere que ustedes la gobiernen", ha asegurado Llanos Castellanos, para presumir de que su partido es "el único" grupo de la Cámara que "escribió la Constitución de su puño y letra".

"No hay ningún vaivén ni ningún volantazo (...) llevamos todos los años diciendo lo mismo", ha lanzado a continuación defendiendo que su partido no ha cambiado de opinión respecto a la amnistía. La votación, que ha sido secreta pero sin urna, ha acabado con 81 síes, los del PP y Vox, y 54 'noes', de los grupos de Más Madrid y el PSOE.

Junto a la proposición no de ley contra la amnistía, el PP había presentado otra iniciativa para que el Gobierno madrileño instara al de España a reconocer que España es una nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley y a rechazar cualquier proyecto que trate de romper la igualdad ante la ley, entre otras cuestiones. Este texto también ha salido adelante, en este caso con los 'síes' de PP y Vox y la abstención del PSOE.