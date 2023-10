Los 100 primeros días de Isabel Díaz Ayuso al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid en la XIII Legislatura han centrado la sesión de control al Ejecutivo en el pleno de la Asamblea regional de este jueves. La oposición en bloque le ha reprochado la "falta de horizonte" de un gobierno "en blanco", mientras que la presidenta ha defendido su gestión al frente de la Administración autonómica.

"Nos encontramos en uno de nuestros mejores momentos", ha contestado Díaz Ayuso a Rocío Monasterio, portavoz de Vox, quien le ha afeado que no haya resuelto problemas de su competencia como los de acceso a la vivienda o la "pérdida de poder adquisitivo" de las familias. "No está dispuesta a bajar los impuestos y el IRPF hay que bajarlo ahora", ha vuelto a reclamar Monasterio.

La presidenta ha mencionado que circunstancias como la crisis de materiales, la pandemia o la guerra de Ucrania han complicado su gestión las últimas legislaturas y algunos efectos aún se notan hoy. "Nosotros trabajamos para quienes más lo necesitan, para quienes se quedan atrás", ha esgrimido Díaz Ayuso, para mencionar algunos de los proyectos en marcha, como el fomento del "pleno empleo" a través de la digitalización o la atracción de inversiones.

Sobre la bajada impuestos que reclama Vox, la líder de los 'populares' ha vuelto a dejar caer que se hará, pero que ahora no es el momento. "Somos nosotros los primeros en España que hicimos las bonificaciones en Sucesiones y Donaciones que han recaudado más dinero cuando se han hecho, pero con mesura", ha aseverado.

Las críticas a la gestión del Ejecutivo han continuado en los turnos del PSOE y de Más Madrid. El portavoz socialista, Juan Lobato, ha opinado que los primeros 100 días de esta legislatura ha visto un Ejecutivo que carece de "horizonte". "Parece más un gobierno de final de legislatura", ha agregado, denunciando "problemas crecientes" con las listas de atención temprana, las becas comedor o el escaso peso de la industria.

"Ha ido más veces a Barcelona que a la Cañada Real", le ha lanzado el también secretario general de los socialistas madrileños, después de asegurar que "Cataluña y el sanchismo" son para la presidenta regional "una cortina de humo", ha esgrimido Lobato. "Con nosotros no cuente para el conflicto y la crispación (...) ahora es tiempo de la política y de la Constitución Española", ha finalizado.

"Vamos tragando con la amnistía y vamos allanando el terreno", ha ironizado Díaz Ayuso. "Va a ser que no", ha añadido la presidenta, que ha asegurado que aspira a que a Cataluña y a Madrid les vaya "bien", a la vez que ha criticado las negociaciones del PSOE para que Pedro Sánchez revalide la presidencia del Gobierno y que incluirían pactar con los independentistas catalanes una amnistía a los líderes del procés.

"Lleva 100 días gobernando y no ha sido capaz de preocuparse ni un sólo día de los problemas de los madrileños", le ha afeado a continuación Mónica García, portavoz de Más Madrid. La jefa de la oposición regional ha considerado que han sido días de "gobierno en blanco" porque se han centrado en "confrontar" con un gobierno de España "que todavía no había nacido". "Quiere que pida perdón por haber ganado las elecciones con mayoría absoluta y no pienso hacerlo", ha replicado Díaz Ayuso

Rifirrafe en el pleno

Tras las preguntas a la presidenta, ha llegado el turno de las cuestiones al resto de su Consejo de Gobierno. En los primeros compases, un rifirrafe entre diputados ha interrumpido el curso normal del pleno. El diputado Pablo Padilla, de Más Madrid, se ha interesado por la gestión del Ejecutivo en Radio Televisión Madrid, que a su juicio se ha convertido en "TeleAyuso". Si el PP quiere "un espejito" que le diga a la presidenta "lo lista, lo facha y lo bien que hace todo" que se lo pague con su dinero, ha ironizado el parlamentario, lo que ha encendido a la bancada 'popular'.

"Es indignante", ha proclamado el portavoz Carlos Díaz-Pache sobre el calificativo de "facha" a Díaz Ayuso, para acto seguido pedir la retirada del diario de sesiones. El turno de alusiones concedido por el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha sido muy protestado desde Más Madrid, que ha denunciado que el rasero que se aplica en estos casos no es igual para todos los grupos y suele decantarse hacia el lado del PP.

La sesión ha tenido serios problemas para desarrollarse con continuas interrupciones e intercambios fuera de micrófono entre los grupos parlamentarios, aunque el debate ha acabado ordenándose y volviendo al normal funcionamiento con el paso de los minutos y de las preguntas al resto de los consejeros.

Votación sobre la amnistía

La sesión de este jueves en la Cámara de Vallecas seguirá hasta bien entrada la tarde, cuando está previsto que se vote la proposición no de ley contra la amnistía que ha registrado el PP para "retratar", según han defendido su portavoz Carlos Díaz-Pache, a los diputados respecto a las reclamaciones de Junts y Esquerra para apoyar la investidura de Sánchez.

La votación de la iniciativa será secreta a petición de los 'populares' para que los socialistas puedan votar "en libertad". El grupo que lidera Juan Lobato, sin embargo, ya ha anunciado que su posición será en contra, la misma postura que tendrá Más Madrid, mientras que Vox respaldará la proposición no de ley.