La pre-tramitación de eólica marina provoca los primeros plantes en Cádiz mientras Canarias urge a Ribera a licitar sus parques

Quedan todavía años para que en España se plante el primer aerogenerador en el mar pero la carrera de los promotores por iniciar cuanto antes los trámites de evaluación ambiental ya está provocando las primeras revueltas municipales, como la de Barbarte y otros municipios de gaditanos en contra de un proyecto que estudia el Ministerio de Transición Ecológica, aunque sin visos de que obtenga el visto bueno. En el otro extremo, el gobierno de Canarias ha reclamado este jueves a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, celeridad en la licitación de plantas marinas en sus costas.

De momento, la implantación de la eólica marina no puede empezar hasta que el Ministerio regule esta actividad y determine, por ejemplo, los términos de las subastas de energía generada por aerogeneradores en el mar. Sin embargo, el departamento que dirige Ribera ya está recibiendo peticiones de promotores para realizar un trámite previo llamado Alcance del Estudio de Impacto Ambiental. No implica ningún compromiso de ser aceptado pero si es así, facilitaría posteriormente el visto bueno de los técnicos. De momento, el Ministerio ha recibido 45 solicitudes y una de ellas es del proyecto "Almadraba" al que el ayuntamiento de Barbate ha mostrado su "rotunda negativa" ante la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio.

Lo promueve Ferrovial con la intención de levantar 33 aerogeneradores sobre plataformas fijas -en España se prevén solo flotantes- para generar hasta 495 MW -los parques renovables se dividen entre mayor y menor envergadura en el umbral de 50 MW- frente a las playas de Barbate y Conil, en un zona protegida por la Red Natura, con ricos caladeros de pesca e instalaciones como las almadrabas para la pesca del atún, y también muy conocida por sus playas y con una fuerte actividad turística.

Según las alegaciones del consistorio, el proyecto pretende ubicarse en los espacios protegidos del Parque Natural de la Breña y en las Marismas de Barbate, donde también se verían afectadas las instalaciones de las almadrabas de Conil, Barbate y Zahara de los Atunes, así como otros caladeros de pesca y acuicultura. "Todas las playas desde Zahara a Conil tendrían en su paisaje el impacto visual del parque eólico", advierte el ayuntamiento.

"Su afección al paisaje, la generación de ruidos y vibraciones, la creación de campos magnéticos, el aumento de la turbidez local, la modificación de la dinámica litoral, la alteración de fondos marinos y hábitats o la afección a especies migratorias como túnidos, cetáceos, avifauna, especies protegidas y en peligro de extinción", enumera Barbate, en un rechazo al que se han sumado los hosteleros gaditanos, que denuncian que el parque eólico marino "vendría a atentar gravemente contra un destino que ha hecho de la naturaleza su mayor valor turístico".

Trámites previos sin compromiso

De acuerdo a los planes para instalar eólica marina, este proyecto no tiene posibilidades de ser aprobado, empezando porque no se ubica dentro de ninguna zonas en las que otras actividades marítimas, como la pesca, pueden convivir con la generación de energía eólica. Así consta en los Planes de Organización del Espacio Marítimo (POEM) que el Gobierno aprobó en febrero para organizar los usos permitidos en cada demarcación y que por primera vez reservan espacios para instalar eólica marina, exclusivamente dentro de 19 Zonas de Alto Potencial (ZAP), que ocupan una superficie total de 5.000 kilómetros cuadrados, el l 0,46% de las aguas territoriales. Allí podrán instalarse aerogeneradores que en conjunto está previsto que puedan producir 3.000 megavatios de electricidad para 2030, casi el 5% del total de eólica y el 2,59% de la electricidad total para ese año

Para que sean una realidad, todavía será necesario esperar varios años. Para empezar, porque el Ministerio todavía tiene que aprobar una nueva regulación de la eólica marina, para determinar cómo se conecta y se evacua la energía generada o qué compensaciones habrá para las localidades cercanas, según ha detallado Ribera este jueves. Superará a una anterior, que había quedado desfasada y por lo que en 2021 se dictó una moratoria por la que en estos momentos no pueden tramitarse proyectos de eólica marina, salvo los de tipo experimental, para I+D+i.

Después, el departamento de Ribera lanzará la primera subasta eólica marina. Quiere hacerlo "cuanto antes" y solo a partir de entonces empezaría a contar un plazo estimado de entre 42 y 60 meses para hacer todo el trámite administrativo, todos los estudios del proyecto y terminar la construcción de los parques, hasta que estos puedan empezar a funcionar.

Aunque los promotores no pueden empezar a tramitar hasta que no se apruebe la nueva regulación, ya están diseñando los parques y presentándolos a las autoridades y poblaciones afectadas. Y también a Transición Ecológica, en el trámite Alcance del Estudio de Impacto Ambiental que también ha pedido el proyecto Almadraba, que ha provocado el rechazo frontal de los municipios gaditanos afectados y que no parece que tengan oportunidades de salir adelante, de acuerdo con la ubicación de la eólica marina que ha fijado el Gobierno en los POEM.

Rapidez en Canarias

En el otro extremo, Canarias quiere acelerar lo máximo posible la licitación de los parques eólicos marinos que los POEM ubican en sus aguas, ya para explotación comercial. El gobierno del archipiélago, formado por CC y el PP, quiere hacer un "frente común" con la coalición de PSOE y Nueva Canarias que gobierna el Cabildo de Gran Canaria para que esta isla sea el primer lugar donde se implante la eólica marina.

Un día antes de que el presidente canario, Fernando Clavijo, se reuniera este jueves en Madrid con Ribera para tratar los cortes de luz en las islas, tras el que duró tres días este verano en Gomera y que podría reeditarse en Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura, su consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández, instó a la vicepresidenta tercera a hacer la primera subasta de eólica marina "cuanto antes" y dé "prioridad" a Canarias en su implantación, que, dijo, "cuenta con el consenso social en la isla" para asegurar el suministro.

"Nuestra voluntad es alcanzar la mayor soberanía energética y las previsiones es que la eólica marina produzca más energía de la que necesita la isla", dijo el consejero.

Este jueves, Ribera y Clavijo no han concretado los plazos pero el presidente canario ha insistido en la predisposición que existe en Gran Canaria y la vicepresidenta ha apuntado que la eólica marina empezará desplegándose en las zonas donde más interés exista, como parece ser el caso de Canarias. "Queremos que se active empezando por aquellos territorios donde haya voluntad mayor y confirmada de hacerlo cuanto antes y estaremos pendientes de si es el caso en algunos polígonos diseñados en los POEM en el área canaria".