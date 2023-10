Putin viaja esta semana a uno de los pocos países que puede visitar sin ser detenido: estos son sus únicos destinos posibles

Putin viaja poco últimamente y si lo hace no va muy lejos. Es lo que tiene invadir otro Estado soberano, que tiene consecuencias. La invasión rusa de Ucrania se inició en marzo de 2022 y un año después, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, emitió una orden de arresto contra el presidente ruso.

Tras siete meses sin hacer muchas maletas, Putin visitará Kirguistán a mitad de mes, en el que será su primer viaje al extranjero desde el anuncio de la CPI. "Invitado por el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, el próximo 12 de octubre el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, efectuará una visita oficial al país”, indicó la agencia de prensa oficial kirguisa Kabar.

El presidente ruso participará en una cumbre en Biskek, capital kirguisa, de los dirigentes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), que agrupa a varias ex repúblicas soviéticas. También asistirá a una gala por el vigésimo aniversario de la apertura de una base militar rusa en ese país. Kirguistán es, claro, aliado de Moscú. Sólo así Putin puede asumir el riesgo.

El Estatuto de Roma y sus firmantes

El inquilino del Kremlin ha tenido que medir sus desplazamientos desde el inicio de la invasión de Ucrania. Y más desde la orden de la Corte Penal Internacional: puede ser arrestado en caso de desplazarse a algún país firmante del Estatuto de Roma. Es el tratado fundacional de la CPI y establece los principios y procedimientos para la aplicación del derecho penal a los delitos internacionales.

Este estatuto fue adoptado en 1998 en Roma por 183 Estados miembros, pero no fue ratificado por todos. En realidad, fueron 120 países (hoy ya son 123). Estados Unidos fue uno de los siete países que votaron en contra del Estatuto de Roma, junto a Irak, Israel, Libia, Qatar, Yemen y China.

Hoy quedan 38 países pendientes de ratificarlo, como Chile, Cuba, Jamaica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador... y Kirguistán. De modo que sus autoridades no están "obligadas" a ejecutar la orden de arresto si Putin aparece. Rusia se retiró de la CPI en 2016.

El pasado agosto, el presidente ruso se quedó sin viajar a Sudáfrica en agosto para asistir a una cumbre de líderes de los BRICS. El cambio de planes reflejaba el temor en Moscú a que su líder pudiera ser detenido. Como nación que ha firmado ese estatuto para la Corte Penal Internacional, se habría esperado que Sudáfrica detuviera a Putin si entraba en el país.

Porque en realidad el presidente de Rusia no tiene muchos destinos entre los que elegir. Además de a Kirguistán, ¿a qué países puede viajar Putin sin acabar en el calabozo?

Bielorrusia

El presidente ruso, Vladimir Putin (derecha), y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, conversan durante una reunión el pasado 9 de junio en Sochi. AP / Lapresse

Aleksandr Lukashenko, dictador todopoderoso de esta república exsoviética, es el mayor socio de la guerra de Putin en Ucrania. Hasta ha cedido parte de su territorio como base logística para la guerra. El presidente ruso puede entrar y salir de Bielorrusia "como Pedro por su casa".

Azerbaiyán

No ha firmado ni ratificado el Estatuto de Roma. Tras la victoria militar sobre los independentistas de Nagorno Karabaj parece contar con el apoyo de Rusia, que habría dejado sola a Armenia (más abajo lo vemos). Sí, Azerbaiyán es un destino que Putin podría pisar sin problema.

Kazajstán

Es otra república exsoviética que no ha firmado ni ratificado el acuerdo de la Corte Penal Internacional. Es miembro de la Comunidad de Estados Independientes y está en la órbita de Moscú.

Uzbekistán

Este país ha firmado el Estatuto de Roma pero aún no lo ha ratificado. Sin embargo, esta república exsoviética es territorio seguro para el presidente de Rusia. Son buenos socios. Como que en este mismo momento el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, está en Moscú en visita oficial por invitación de Putin.

China

Xi Jinping y Vladímir Putin durante su encuentro en marzo. Europa Press

La superpotencia asiática juega ya un papel fundamental en todos los tableros internacionales. En el de la invasión de Ucrania ha preferido hacerse la sueca: ni apoya ni deja de apoyar. Un silencio, el de China, que en realidad casi otorga. El país no ha firmado el Estatuto de Roma, de modo que es uno de los lugares que puede figurar en la agenda de Putin.

De hecho ya lo está. Se espera que Putin visite China a finales de año, después de que el presidente del país, Xi Jinping, le invitara a Pekín durante su visita de Estado de tres días a Moscú en marzo.

Irán

El país de los ayatolás se ha convertido en un aliado clave de Rusia, suministrando al Ejército de Putin drones autodetonantes Shahed. Irán firmó el Estatuto de Roma pero nunca lo ha ratificado.

Siria

Rusia ha sido uno de los actores fundamentales en la guerra civil de Siria. Si Bachar El Asad ha ganado esa guerra ha sido gracias al apoyo de Moscú. Nunca ha ratificado el pacto de la CPI.

Reunión en el Kremlin entre el líder sirio, Bachar Al Asad, y el presidente ruso, Vladimir Putin. KREMLIN

En teoría, Putin podría aterrizar en cualquiera de los 38 países que no han firmado o ratificado el Estatuto de Roma como Irak, Israel, Libia, Qatar, Turquía, Yemen, Cuba, Jamaica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador o Filipinas (que lo abandonó en 2019). Pero sólo en teoría.

Por ejemplo, Israel no lo ha ratificado pero es un aliado de EE UU, o sea, un enemigo del Kremlin. En el caso de Turquía, actor fundamental de todo lo que pasa en relación con Rusia por su condición de puente con Europa, una visita de Putin sería un "demasiado" y restaría poder a la condición de negociador con las partes al gobierno de Ankara.

Armenia... ya no

Hasta hace pocos días Putin habría podido viajar a Armenia y seguramente no hubiera pasado nada, ninguna detención. Durante años, Rusia ha mediado en el conflicto de Nagorno Karabaj, esto es, entre Armenia y Azerbaiyán. Tras la victoria militar de este último país sobre los independentistas, el gobierno armenio ha acusado a Moscú de perder la neutralidad. Y ha actuado en consecuencia.

Mientras los refugiados de Nagorno Karabaj, 8 de cada 10, han dejado su país para buscar refugio en Armenia, el Parlamento armenio ha ratificado este martes el Estatuto de Roma. El país se sumó el 1 de octubre de 1999 al pacto del CPI, pero hasta ahora no lo había ratificado. Ahora, una vez promulgada por el primer ministro, la ley de ratificación entrará en vigor dentro de los siguientes 60 días.

El jefe de Gobierno armenio aseguró que esta decisión "no tiene nada que ver con las relaciones entre Armenia y Rusia, sino con los problemas de seguridad de Armenia", informa Efe. Su aprobación permitirá a Ereván presentar ante el alto tribunal demandas contra Azerbaiyán, al que acusa de crímenes de guerra en la región de Nagorno Karabaj.

¿Hungría y Serbia?

Estos dos países sí han firmado el Estatuto de Roma. Hungría tiene buenas relaciones con Rusia y Seria es directamente un aliado. Y no lo esconden. Cuando en marzo la CPI dio a conocer su orden de arresto contra Putin, Hungría dijo que no detendría a Putin si visitara el país y Serbi condenó la orden. En todo caso, no parece que el líder ruso les vaya a poner en un aprieto.

¿Por qué la CPI emitió arresto contra Putin?

Esta visita de Putin al extranjero será la primera desde que la Corte Penal Internacional emitió, en marzo de este año, un mandato de arresto en su contra por la deportación de miles de niños ucranianos a Rusia y por supuestos crímenes de guerra.

La COI ha acusado a 52 personas; ha ejecutado 16 órdenes de detención; y otros 15 siguen en libertad, entre ellos Putin

La CPI investiga violaciones de las normas de la guerra establecidas en diversos tratados, en particular los Convenios de Ginebra, una serie de acuerdos celebrados entre 1864 y 1949. Los crímenes de guerra incluyen el asesinato intencionado, la tortura, la violación, el uso del hambre como arma, el fusilamiento de combatientes que se han rendido, el despliegue de armas prohibidas, como las químicas y biológicas, y el ataque deliberado a objetivos civiles.

La Corte Penal Internacional carece de fuerzas policiales propias y depende de cada país para hacer cumplir sus órdenes de detención. De las 52 personas a quienes ha acusado, se han ejecutado 16 órdenes de detención, ya sea mediante arresto o, en algunos casos, con la entrega voluntaria. Otros 15 acusados, entre ellos Putin, siguen en libertad.