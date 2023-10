Mariano de Paco: "El gran evento de Madrid sería multiplicar por diez la Hispanidad"

Son las 15.00 en Bogotá, siete horas más en España. El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano (Murcia, 1972), charla con 20minutos después de haber atendido a una decena de medios autóctonos. "Todos me preguntan qué tiene Madrid que atrae a tantos turistas colombianos", confiesa algo cansado tras una dura jornada de campaña promocional. La segunda parada del viaje será Ciudad de México. Son los dos países que mayor crecimiento en visitantes han experimentado en la región, por delante ya de Alemania o Reino Unido.

¿Y qué tipo de turista no queremos?Bueno, en el turismo, como en la vida, aceptamos lo constructivo y rechazamos lo destructivo. No queremos turistas que vayan contra la forma de vivir en Madrid, que atenten contra su patrimonio o que no dejen dormir a los vecinos. El disfrute, al ser un elemento colectivo, tiene que ser respetuoso.

Quieren descentralizar el turismo, ¿verdad?Es una de las líneas de Nuestro Plan Estratégico del Turismo 2023-2026, con una inversión de 250 millones de euros. Somos el Gobierno regional, no trabajamos solo en Madrid capital. Hay que explicar que puedes estar dos días en el centro y luego ir a una de las Once Villas o visitar tres ciudades Patrimonio de la Humanidad como Aranjuez o Alcalá de Henares. Los turistas mexicanos dedican una estancia media de 5,7 noches y los colombianos de 6,8.

Hemos hablado de Cultura y Turismo, pero falta el Deporte, el gran olvidado muchas veces en política. ¿Qué planes tiene en esta materia?

Fundamentalmente, seguir apoyándolo. Al deporte base, al de personas con discapacidad, al femenino. Si algo me han transmitido desde el deporte es que tienen miedo de no recibir ese respaldo que necesitan para crecer. El campeonato del mundo no lo habrían ganado sin un trabajo que viene desde la escuela. Por eso vamos como la de la milla Canal en Chamberí con unas instalaciones deportivas o estamos buscando un espacio para construir un polideportivo multifuncional con aforo de 5.0000 personal. Pasa lo mismo que en Cultura, si tienes muchos espectáculos, pero no hay teatros donde exhibirlos, es complicado.