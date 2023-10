El entorno de Edwin Arrieta lanza un comunicado para informar del cambio de su estrategia pública: "Respetamos la situación"

El caso de Daniel Sancho aborda un momento clave, legalmente, pues, mientras comparece frente al juez telemáticamente desde prisión, se busca cerrar el proceso con la sentencia definitiva. De hecho, en este momento, el acusado se encuentra sin abogado, pues recientemente prescindió de los servicios de Khun Anan, el letrado que representaba al chef de 29 años.

"Mi única preocupación que tengo ahora es que Daniel queda en manos de alguien cuya estrategia puede llevarle a la pena capital. Pero yo no puedo ayudar a quien no desea escucharme", declaró Anan a la revista Semana. "Si no cambian de estrategia legal, será condenado a pena de muerte sí o sí".

Mientras tanto, distintos portavoces han hablado públicamente sobre los pasos que podría dar la defensa, y las posibles penas, según las leyes de Tailandia, a las que se podría enfrentar Daniel Sancho. Y, del mismo modo, también algunos representantes y familiares de Edwin Arrieta han hecho lo propio públicamente, tanto en Colombia como en España.

Darlin, su hermana, fue la primera en visitar un plató de nuestro país, el de Mañaneros, para hablar de este terrible asesinato, supuestamente llevado a cabo por Daniel Sancho, según él mismo confesó.

Pero ahora, estas pronunciaciones públicas parece que se han acabado, tal y como el entorno del fallecido cirujano ha sostenido en un comunicado en sus redes sociales.

"No tenemos palabras para las infinitas muestras de apoyo, de pedir justicia, de estar en oración por la fortaleza de su familia y contarnos los sucesos que se presentaban en España y en Tailandia que no conocíamos", agradecieron sus amigos en este mensaje. "A todas las personas que se unieron a esta justicia (que hoy se ve más lejana aún), una vez más, gracias infinitas".

"Hoy nos despedimos con el corazón envuelto en mil pedazos, pero respetando lo pedido por su familia, su abogada administrativa y portavoz en Madrid (debiendo estar en Tailandia), quienes han solicitado no recibir a personas, no dar información, no dañar el proceso y solo llevarlo ellos en privacidad, situación que respetamos", informaron.

"Llevaremos siempre en nuestro corazón al hijo, al hermano, al tío, al 'Chicho', al gran hombre que demostraste ser siempre, que estabas ahí para todo, para bailar, para luchar, para salir adelante... Al Edwin que cumplía siempre sus grandes aventuras", concluyeron, dirigiéndose directamente al cirujano.