TardeAR ha contado con el testimonio de Richard William Medina, un chico que denunció a Daniel Sancho en 2017 por un delito de lesiones. Tanto él como su amigo fueron agredidos por el hijo de Rodolfo Sancho, tal y como ha declarado para el programa de Telecinco.

Los hechos sucedieron en Madrid durante una madrugada en una discoteca. Según cuenta el agredido, Sancho le rompió la nariz, y a su amigo los dientes.

"Nos estuvo increpando. Le propinó un puñetazo a un amigo mío y le dio un manotazo a otro amigo que tenía un vaso de sidra en la mano y con él le dio en la boca y le rompió los dientes", ha descrito el testimonio.

Richard ha continuado relatando lo que ocurrió: "Me dio un puñetazo en la nariz, me la rompió y caí al suelo. Me propinó una serie de patadas con las que me rompió el metacarpiano de la mano"

"Dos o tres años después, fuimos a juicio y él estaba con una actitud muy prepotente", ha contado el afectado. Además, ha contado que ganó el juicio: "En la sentencia salió como culpable. Nos pagó unos 14.000 euros aproximadamente por los procesos judiciales y las indemnizaciones".

Por otro lado, Richard ha descrito la actitud de Daniel Sancho: "Esta persona creo que iba borracha y drogada, para la hora que era iba muy pasado. Se le notaba muy agresivo".

"Estaba también su exnovia, que también me estaba increpando. Él era el líder y los demás su séquito", ha descrito el afectado. También ha asegurado que hubo insultos xenófobos: "Me llamó negro de mierda y me dijo que me fuera a mi país, algo de racismo tendrá en su conciencia".