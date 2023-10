El Govern califica de "anticatalanista" la manifestación de Societat Civil Catalana en contra de la amnistía

El Govern ha calificado la manifestación convocada por Societat Civil Catalana (SCC) en contra de la amnistía de "anticatalanista" y ha acusado a aquellos que la convocan de sentir "catalanofobia". Según la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, la protesta de este domingo en Barcelona “no es a favor de nada, es una vez más en contra de los catalanes".

Al ser preguntada sobre la participación del líder del Partido Poular, Alberto Núñez Feijóo, que este lunes ha confirmado su asistencia a la protesta, la portavoz del gobierno catalán le ha recomendado reflexionar sobre su investidura fallida como presidente del Gobierno. Según Plaja, el popular debería preguntarse "qué le está aportando haberse convertido en una derecha extrema que va de la mano de la extrema derecha".

Por otro lado, el Govern ha asegurado que no les sorprende la convocatoria y ha recalcado que son personas que "no aportan, que no suman y que no quiere construir. Simplemente tienen catalanofobia y critican todo lo que sale de Cataluña”, ha puntualizado Plaja.

No obstante, la portavoz ha querido dejar claro que “todas las personas que salgan el domingo a manifestarse por las calles de Barcelona tienen la libertad de hacerlo” y ha asegurado que el Govern “siempre defenderá el derecho a reunirse y también el derecho a la libertad de expresión”.

Confirmaciones de asistencia

Con la participación de Feijóo, el Partido Popular tendrá una gran representación en la manifestación de este domingo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue de las primeras figuras políticas que anunció que acudiría a la protesta. También estarán presentes el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández. Junto a él, protestarán en contra de la amnistía Manu Reyes, Daniel Sirera y Nacho Martín Blanco, además de algunos diputados del Congreso.

Por parte de Ciudadanos, se ha confirmado la asistencia del secretario general del partido, Adrián Vazquez y la líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Anna Grau. También estará presente el líder de la formación en Cataluña, Carlos Carrizosa.

Y por parte de Vox, Santiago Abascal ha confirmado su asistencia, así como el secretario general del partido y líder en Cataluña, Ignacio Garriga y el líder municipal, Gonzalo de Oro.