Ramón Rebollo, presidente de Nipace: "Gracias por ayudarnos a que nuestros hijos puedan ser más independientes"

La labor solidaria de la Fundación Nipace ha sido reconocida este martes en la categoría de Acción Social de los Premios 20minutos por su trabajo que, desde hace ya casi dos décadas, facilita la vida de muchos niños con parálisis cerebral mediante métodos de fisioterapia integral de última generación. Un premio que ha sido recogido por su presidente, Ramón Rebollo, quien ha asegurado que el galardón es también para las familias de los 300 niños y niñas que se benefician de las terapias: "Gracias de todo corazón, por ayudarnos a empujar todos juntos este carro cargado con la ilusión y la esperanza de tantas familias para que nuestros hijos el día de mañana puedan ser más independientes".

Rebollo, que fundó Nipace junto a su mujer Raquel de los Santos desde la experiencia propia y la impotencia de no poder tratar a su hija con las mejores tecnologías en España, ha compartido la "ilusión" que les ha hecho a ambos recibir este reconocimiento tras años de trabajo exhaustivo. Una labor que está lejos de darse por terminada pues, según ha anunciado, ahora tienen por delante uno de los mayores retos de la historia de la fundación: construir un nuevo centro de neurorehabilitación, mejorado y con más espacio para poder tratar a un mayor número de niños y niñas con parálisis cerebral y trastornos neuromotores. "El ayuntamiento de Guadalajara nos ha dado los terrenos donde podrá construirse este gran sueño que deseamos ver cumplido en un futuro no muy lejano", ha aseverado.

El presidente de la fundación ha recibido el premio de la mano de Fernando de Yarza, presidente de Henneo; Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y ministra de Trabajo; Begoña Barberá García, responsable de diversidad y proyectos sociales de Iberdrola España; y Pedro Rollán, presidente del Senado, en la que ha sido la primera edición de estos premios, celebrada en el Teatro Real.

Según ha destacado Rebollo, es crucial "enseñar al mundo" la "profesionalidad" y el "cariño" que se vive en la sala de rehabilitación, para que sean plenamente conscientes de la importancia del trabajo que realizan desde Nipace y su repercusión en la calidad de vida de miles de niños y sus familias. Tras agradecer el galardón, el presidente de la fundación ha pedido a todos los presentes que cerrasen los ojos y se imaginasen que sus hijos, como la suya, también sufren parálisis. "Imaginaos que su hijo no puede caminar, que no te puede entender, que no te puede ver. Que no podrá ir al colegio, que no podrá jugar con otros niños, que no podrá comer solo, no te podrá llamar papá o mamá… imaginaos eso", ha subrayado.

Una imagen que, según ha señalado, "se puede superar" con terapias y tratamientos de última generación como los de su centro. "Se puede llegar a ser independiente con un trabajo como el que hace Nipace y sus magníficos profesionales", ha celebrado. Se puede, según ha añadido, conseguir el "gran sueño" de esos niños y sus familias: "Dar un paso por primera vez en su vida".

Nipace es una organización sin ánimo de lucro que desde hace casi veinte años está volcada en mejorar la calidad de vida de los niños con parálisis cerebral y trastornos neuromotores. Su centro de rehabilitación neurológica ubicado en Guadalajara es pionero en España y en Europa, y en 2021 fue el primero en contar con un exoesqueleto pediátrico para ayudar a caminar a los niños con parálisis cerebral gracias a la inteligencia artificial.